Серед переможців – Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму

Пів сотні освітніх закладів з 17 областей України перемогли в конкурсі «Поширення перевірених практик професійної освіти в аграрному секторі» у межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery. Субгранти від міжнародних партнерів на власні проєкти розвитку отримують два фахові коледжі з Івано-Франківської області.

Як повідомили у Міністерстві освіти і науки в середу, 30 вересня, у конкурсі взяли участь заклади, які готують фахівців для аграрного сектору, сфери транспорту й логістики, технічного обслуговування та ремонту обладнання, екології та контролю якості продукції.

«Потреба в такій підтримці підтверджується даними ринку праці: 39% аграрних компаній не можуть знайти потрібних фахівців, 79% роботодавців відчувають критичну нестачу кадрів робітничих спеціальностей, а 74% українських роботодавців у 2025 році назвали кадровий дефіцит значною проблемою для бізнесу», – зазначили в Міносвіти.

Серед 50 переможців конкурсу – Снятинський фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» та Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму. Перший отримає до 5 тис. євро на підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання через співпрацю з бізнесом, другий – на модернізацію центру кар’єри.

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