Коледж отримає до 5 тис. євро на створення Центру кар'єри

Лише один коледж професійно-технічної освіти з Тернопільщини виграв конкурс і отримає до 5 тис. євро на створення центру кар’єри. Це державний навчальний заклад «Тернопільський центр професійно-технічної освіти», що розташований на вул. Текстильній, 8. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

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Загалом участь у конкурсі «Поширення перевірених практик професійної освіти в аграрному секторі» у межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery взяли 50 закладів з 17 областей. «Тернопільський центр професійно-технічної освіти» увійшов до цього переліку в категорії створення центру кар’єри. У закладі готують фахівців у галузі будівельних технологій, автослюсарної справи, електрозварників, електромонтерів, спеціалістів у сфері комп’ютерних технологій, зв’язку, харчової промисловості та індустрії краси.

Як повідомило МОН, конкурс стартував у липні 2026 року. За умовами переможці можуть отримати субгрант розміром до 5 тис. євро кожен. Заклади, що пройшли технічний відбір, отримали підтримку в підготовці проєктних заявок: організатори провели навчання з проєктного дизайну, бюджетування та підготовки грантової документації для понад 200 учасників зі 98 коледжів.

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Субгранти розділили за трьома пріоритетними напрямами:

підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання через співпрацю з бізнесом – 12 закладів;

створення інклюзивного та безбар'єрного освітнього середовища – 13 закладів;

створення або модернізація центрів кар'єри – 25 закладів.

Заклади-переможці представляють Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.

З повним переліком закладів можна ознайомитися за посиланням.