Ремонт другого корпусу музичної школи в Рівному розпочали ще у 2020 році

У Рівному обрали підрядника для капітального ремонту другого корпусу дитячої музичної школи №1 імені Миколи Лисенка. Єдиним учасником і переможцем тендеру стало ТОВ «Буд Сіті Рівне», яке має виконати роботи за 25,8 млн грн. Про це йдеться в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Тендер на ремонт будівлі, що розташована на вулиці 16 Липня, оголосили у серпні цього року. Участь взяв лише один учасник – ТОВ «Буд Сіті Рівне». За очікуваної вартості робіт у 25 900 221 грн компанія запропонувала виконати їх за 25 841 168 грн (без ПДВ).

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У тендерній документації зазначено, що підрядник має оновити фасад і приміщення, а також замінити системи опалення, водопостачання, вентиляції та електромережі. Роботи мають завершити до 4 червня 2027 року. Договір із переможцем поки що не підписали.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Буд Сіті Рівне» зареєстроване у Рівному у 2023 році. Компанія спеціалізується на зведенні житлових і нежитлових будівель, доріг та автострад, а також виготовленні бетонних виробів для будівництва. Власниками бізнесу є Віктор Артеменко, Андрій Лихолат, Руслан Ярмолюк та Іван Дробот.

Додамо, що ремонт другого корпусу музичної школи у Рівному розпочали ще у 2020 році. Під час робіт будівля на певний час залишилася без даху, через що батьки учнів та педагоги висловлювали занепокоєння щодо стану приміщення.

Паралельно виникли суперечки щодо статусу робіт – йдеться про капітальний ремонт чи реконструкцію. Через це проєкт кілька разів зупиняли, а документацію коригували. На час ремонту дітей та музичні інструменти переселили до інших приміщень, зокрема гуртожитку на вулиці Відінській, 39.

У 2022 році у корпусі також проводили роботи з покрівлею – тоді за понад 400 тис. грн відремонтували дах. Однак повністю реконструкцію будівлі тоді не завершили.

У 2023 році Рівненська міська рада оголосила тендер на капітальний ремонт другого корпусу музичної школи імені Миколи Лисенка. Очікувана вартість робіт тоді становила понад 16 млн грн. Згідно з даними Prozorro, аудитори виявили в закупівлі ознаки порушень та призначили перевірку.