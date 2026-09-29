На аукціоні за землю у Рівненському районі змагалися двоє учасників

У вівторок, 29 вересня, відбувся аукціон із продажу земельної ділянки у селі Плоске Рівненського району. Переможцем торгів став агробізнесмен Олег Меткий, який придбав землю за 505,6 тис. грн.

Онлайн-аукціон провели на майданчику Prozorro.Продажі. Початкова ціна ділянки становила 297,8 тис. грн. В описі зазначено, що площа землі – 2,2 га, розташована вона на території Плосківської сільської ради та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

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Участь у торгах взяли двоє учасників – Володимир Клап та Олег Меткий. Обидва запропонували за землю однакову суму, однак переможцем визначили Олега Меткого, оскільки він мав переважне право на придбання ділянки. У документах аукціону зазначено, що це право йому передало ТОВ «МетАгро», яке було орендарем землі.

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Місце розташування ділянки позначене червоним (клікніть на фото для збільшення)

Олег Меткий народився у Дубні, навчався у Львівському національному аграрному університеті. З 2015 року він є співвласником «МетАгро». Нині очолює ТОВ «МетАгро» та СВК ім. Лесі Українки. Обидві компанії працюють у сфері сільського господарства.

37-річний Олег Меткий також є бенефіціаром «Гоща-Мілк», «Гоща-Птиця», ПСП «Іванівський», «Агрі Транс» і «Дубнобетону». Ці компанії спеціалізуються у сферах рослинництва, тваринництва, птахівництва, вантажних перевезень та виробництва бетону.

Раніше Олег Меткий був співвласником і директором «Дубенської аграрної компанії». У YouControl його зв'язок із цією компанією нині позначений як історичний (неактуальний).