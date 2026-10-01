Вранці у четвер, 1 жовтня, внаслідок російської атаки постраждала 36-річна мешканка Рівненського району. Її будинок пошкоджений. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Унаслідок нічної атаки на Рівненщину постраждала жінка. Наразі вона перебуває в лікарні з пораненнями плечей та обличчя», – написав Олександр Коваль у телеграмі.

Повітряну тривогу у Рівненському районі оголошували о 04:12, а в Дубенському – о 04:22. Відбій був о 04:43.

Додамо, що 29 вересня у Сарненському районі внаслідок російської атаки була пошкоджена цивільна спецтехніка. На місці події виникла пожежа.

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