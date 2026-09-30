Міненерго повідомило про аварійні відключення електроенергії

Ввечері середи, 30 вересня, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру у трьох областях України та Києві запровадили аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

«Внаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Разом із тим у ДТЕК повідомили про запровадження графіків погодинного відключення електроенергії для абонентів Київської області. Розпорядження про застосування обмежень надійшло до ДТЕК від «Укренерго».

Обмеження обіцяють скасувати одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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Доповнено. О 19:11 у ДТЕК повідомили, що у Києві скасували аварійні відключення, однак запровадили погодинні графіки відключення електроенергії. Інформацію про знеструмлення в столиці можна переглянути у чат-боті, на сайті або в додатку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, 30 вересня премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Росія знову розпочала атаки на енергетичну інфраструктуру України. У ніч на середу, 30 вересня, окупанти ракетами та безпілотниками вдарили по енергообʼєктах у Києві, області та інших регіонах. Зокрема, пошкоджень зазнала Трипільська ТЕС на Київщині.