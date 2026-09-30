Розписи відновлюють польські та українські реставратори

У Вірменському кафедральному соборі реставрують орнаментальні розписи у північній частині святилища, що є найстарішою частиною храму. Автором розписів є художник Ян Генрик Розен. Роботи планують завершити до кінця року. Про це у середу, 30 вересня, повідомив Офіс охорони культурної спадщини.

«Фахівці укріплюють та очищують поверхню живопису від поверхневих забруднень. Консервація має забезпечити цілісне сприйняття розписів і зберегти фрагменти поліхромії. Після завершення робіт підготують науково-реставраційний звіт», – зазначено у повідомленні.

Окрім того, реставратори вирішують проблему з покрівлею над головною навою, пошкодження якої зафіксували цього літа після сильних дощів.

Як додали в Офісі охорони культурної спадщини, консервація розписів Яна Генрика Розена у храмі триває кілька років. Поточні роботи у святилищі є останнім етапом. У попередні роки також відреставрували дах над каплицею та над куполом з розписами Антонія Туха.

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Фахівці завершують реставраційні роботи у святилищі (фото ЛМР)

Роботи проводять польські та українські реставратори, координує Інститут «Полоніка» та Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради за фінансової підтримки Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща. Реставраційні роботи у вірменському соборі, фінансовані польським міністерством культури, розпочалися ще у 2006 році.

Історія Вірменського собору у Львові сягає XIV ст. У найстарішій частині храму з того часу збереглися кам’яні орнаменти на карнизах колон та арці, а також кам’яні плити з вирізьбленими традиційними вірменськими хрестами – хачкарами. Там також виявили і відреставрували розписи початку XVI століття. Собор багато разів перебудовували. Зокрема, на початку XX століття його вкотре розширили. Тоді ж до розпису інтер’єру запросили художника Яна Розена. Він оздобив собор поліхромією у 1920-х роках. Детальніше переглянути розписи Розена у Вірменському соборі можна за посиланням.

До слова, торік також відновили розписи Розена у семінарській каплиці колишнього костелу Матері Божої Громничної у Львові на вул. Винниченка, 30а.