Траєкторія польоту літака Boeing 737 MAX

Літак дубайської авіакомпанії Flydubai, який прямував із Дубая в Тель-Авів, подав сигнал тривоги про спробу захоплення і був змушений здійснити аварійну посадку. Імовірною причиною інциденту називають бійку між пілотами. Про це повідомили агентство Reuters, портал YNet та газета The Times of Israel.

У середу, 30 вересня, екіпаж Boeing 737 MAX зі 174 пасажирами, серед яких 27 дітей, під час польоту над Саудівською Аравією ненадовго активував код 7500, що означає викрадення або незаконне втручання.

Ізраїльська влада на певний час втратила зв’язок із літаком. Через побоювання щодо можливого захоплення над Йорданією підняли ізраїльські винищувачі.

Згодом зв’язок із літаком відновився, а лайнер здійснив посадку в аеропорту Табуку, що в Саудівській Аравії.



Джерела видань серед ізраїльських чиновників стверджують, що причиною інциденту стала бійка між пілотами. Ізраїльський телеканал Channel 12 писав, що один з пілотів має російське походження, а інший – українець. Цю інформацію наразі незалежно підтвердити не вдалося.

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Ізраїльські пасажири розповіли про паніку та хаос під час екстреної посадки літака. За їхніми словами, у кабіні пілотів була кров, а одного з пілотів могли поранити ножем. Деякі пасажири, за повідомленнями медіа, допомагали екіпажу зупинити нападника.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

В авіакомпанії Flydubai підтвердили, що рейс FZ1073 безпечно приземлився в аеропорту Табуку. Там заявили про початок розслідування інциденту та повідомили ізраїльську владу. Саудівська поліція зняла з літака пілотів, які побилися.

Генеральний директор Flydubai заявив, що авіакомпанія направить із Дубая до Саудівської Аравії інший літак, який має забрати пасажирів і доставити їх до Ізраїлю.

Водночас ізраїльська влада не виключає, що інцидент міг мати безпековий характер. Один із чиновників заявив про версію, за якою один із пілотів міг намагатися навмисно розбити літак, а інший пілот за допомогою пасажирів нібито зміг його зупинити. Правоохоронці також перевіряють можливість теракту.