В Мукачеві на Закарпатті услід за Чернівцями і Тернополем зупинили роботу прокатних самокатів. Як і в інших містах, де діє така заборона, міські посадовці аргументують своє рішення тим, що електросамокати захаращують вулиці міста і створюють перешкоди для пішоходів, а їхні користувачі порушують правила дорожнього руху, що призводить не просто до аварій, а до трагедій, в яких гинуть діти, як, наприклад, в Тернополі, де нещодавно від падіння з електросамокату загинув 13-річний школяр.

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У Львові поки лише запровадили нові правила для користувачів електросамокатів, визначили місця для розміщення прокатних самокатів, щоб навести лад на вулицях, та ділянки, де діє обмеження швидкості для цього виду транспорту.

Та попри чіткі правила, щомісяця в місті травмується до пів сотні водіїв електросамокатів, майже половина з них – діти. Так, за минулі 3,5 місяці до медзакладів Львова з травмами через електросамокати звернулись 244 людини, серед них – 121 неповнолітній.

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