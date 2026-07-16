У Львові готуються обмежити швидкість електросамокатів

У Львові визначили перші 11 локацій, де планують встановити експериментальні дорожні знаки, що обмежуватимуть швидкість електросамокатів, моноколіс і велосипедів до 15 км/год. Відповідне рішення 16 липня ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Як повідомили у Львівській міській раді, нові знаки з’являться на ділянках, які визнали потенційно небезпечними після аналізу аварійності та звернень мешканців.

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури зазначили, що під час відбору локацій врахували статистику патрульної поліції про ДТП за участю пішоходів і користувачів електросамокатів за 2023–2025 роки.

Обмеження швидкості планують запровадити на таких ділянках:

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перехрестя проспекту В’ячеслава Чорновола та вулиці Липинського;

вул. Куліша;

вул. Шевченка (від вул. Пстрака до вул. Хорватської);

вул. Захисників України;

вул. Городоцька (від вул. Меретина до вул. Озаркевича);

вул. Дорошенка (від будинку №45 до №65);

вул. Коперника (від площі Лема до вул. Бандери);

площа Соборна;

вул. Пекарська (від площі Соборної до вул. Тершаковців);

вул. Пасічна (від вул. Голубця до вул. Таджицької);

перехрестя вул. Княгині Ольги та вул. Володимира Великого.

Для прокатних електросамокатів оператори зможуть запроваджувати обмеження швидкості програмно. Власників приватних самокатів про нові правила інформуватимуть за допомогою дорожніх знаків.

«Наше завдання – зробити правила зрозумілими для всіх користувачів і підвищити безпеку на ділянках, де ризик виникнення ДТП є найбільшим», – зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Наразі ескізи нових дорожніх знаків погоджує Департамент патрульної поліції. Після цього їх ще мають затвердити депутати Львівської міської ради. Перші знаки планують встановити до вересня.

Нагадаємо, з 1 липня у Львові затвердили заходи з впорядкування використання електросамокатів. Йдеться про використання захисних шоломів, вікові обмеження, комплекс заходів зі зменшення швидкості та впорядкування хаотичного паркування.

До слова, лише у червні 37 дітей отримали травми внаслідок падінь з електросамокатів та були госпіталізовані.

Раніше міський Андрій Садовий наголошував, що основними причинами трамування є швидкість руху самокатів та відсутність шоломів. Зокрема, часто підлітки трамуються, використовуючи не прокатні, а власні електросамокати, які можуть їхати зі швидкістю до 70 км/год, що є небезпечно. Він доручив звернутися до уряду для внормування правил на рівні держави.