Діти використовують самокат не як засіб пересування, а як розвагу

Директор дитячої лікарні Святого Миколая Іван Міськів розповів статистику травмування дітей через електросамокати, зазначивши, що торік у трьох дітей констатували смерть мозку після падіння з самокатів. Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що основними причинами трамування є швидкість руху самокатів та відсутність шоломів. Він доручив звернутися до уряду для внормування правил на рівні держави.

Під час засідання виконкому Львівської міськради 12 червня розглянути питання про впорядкування використання електросамокатів у місті. Першим виступив директор дитячої лікарні Святого Миколая Іван Міськів, який навів статистику травмування. За його словами, із березня 2026 року у цій лікарні госпіталізували 28 дітей через використання електросамокатів.

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«Це статистика тільки нашої лікарні, загалом по місту більше 100 госпіталізацій, звернень ще більше. Це складні випадки. Зазвичай, нейротравми, які закінчують важкими неврологічними дефіцитами. Торік у нас було троє дітей, яким констатували смерть мозку і які стали донорами органів. Діти отримали ці травми, які призвели до смерті мозку, унаслідок падіння з самокатів», – сказав Іван Міськів.

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Директор лікарні наголосив, що діти використовують самокат не як засіб пересування, а як розвагу. Вони катаються на одному колесі, їздять удвох, втрьох, без шоломів, травмують себе, своїх пасажирів, якщо вони є, і пішоходів.

«На фото ви бачите травми 2-річної дитини, яку збив самокат. Це складна пластична корекція, декілька годин у операційній. Після таких операцій наші хірурги, зазвичай, записують тіктоки. Ви, можливо, бачили нашого Калінчука, який прямо звертається до батьків: «Якщо ви хочете вбити свою дитину – купіть їй самокат». З цим щось треба робити. Скелетні травми ще можна полікувати, можуть бути якісь дефіцити в руховій активності, а нейротравми закінчують погано і мають наслідки на все життя», – додав медик.

Він наголосив, що усі ці травми можна попередити. Іван Міськів переконаний, що жодна дитина не має потрапити у лікарню через електросамокати.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що на приватних електросамокатах можна розігнатися до 70–80 км/год., що є дуже небезпечно.

«Наше законодавство дуже ліберальне і воно, на превеликий жаль, обмежує можливості громади з точки зору прийняття радикальних рішень. Я б хотів, щоб від сьогодні ми почали дискусію, достатньо глибинну, фахову серед громадян. Можливо, нам треба буде звернутися до уряду, до Верховної Ради щодо регуляції законодавства», – сказав міський голова Львова.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило розповів, що з операторами прокату електросамокатів уклали меморандум про програмне обмеження швидкості до 20 км/год., а у деяких зонах, зокрема парках, скверах, пішохідних зонах – до 15 км/год. Проте ці обмеження неможливо встановити на приватних самокатах. Проблемою, за словами посадовця, є приватні електросамокати, швидкість яких може бути до 80 км/год.

У місті визначили зони, де обмежено паркування прокатних самокатів, а також на усі прокатні самокати нанесли світловідбивачі та індивідуальні номери для ідентифікації.

Олег Забарило озвучив пропозицію доповнити правила благоустрою Львівської МТГ вимогою щодо мінімального віку користувача електросамокатів (16 років) та вимогою одягати захисний шолом.

«Ми можемо це прописати на місцевому рівні в правилах благоустрою, але відповідальність, яка за це передбачена, має бути прописана на загальнодержавному рівні. Ми вже підготували відповідні звернення до центральних органів влади», – додав посадовець.

За словами Забарила, у Львові планують проводити просвітницькі рейди та змінювати підхід до паркування електросамокатів.

«Проаналізувавши цю інформацію, нам треба зробити три кроки. По-перше, треба підготувати звернення до уряду для внормування правил на рівні держави, на жаль, зараз є багато хаотичних речей. Чинники швидкості і відсутності шолома – це головні причини травматизму. Питання шоломів – критичне, але потрібна велика промоційна кампанія. Якщо в нас стається випадок, що дитину привозять у лікарню з тими чи іншими травмами через самокати, про це має знати громадськість», – сказав Андрій Садовий.

За словами мера, батьки, читаючи про такі випадки, мають замислитися, чи одягнула дитина шолом перед тим, як користуватися самокатом, чи варто обмежити швидкість цього самокату, бо це є технічно можливо.