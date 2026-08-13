Раніше Стефанішина повідомила, що за неї внесуть заставу колишні колеги по бізнесу

У четвер, 13 серпня, за колишню посолку України в США Ольгу Стефанішину, яку підорюють у незаконному збагаченні, внесли 6 млн грн застави. За даними «Української правди», всю суму застави внесла юридична фірма «Ілляшев і партнери».

Внесення застави за Стефанішину підтвердили у Вищому антикорупційному суді виданню «Бабель». Там повідомили, що за експосолку внесли повну суму застави у розмірі 6 млн грн.

За даними «УП», усі 6 млн грн внесла юрфірма «Ілляшев і партнери». Раніше Ольга Стефанішина в коментарі «Українській правді» заявила, що сума застави є непомірною для неї та її родини та анонсувала, що гроші за неї внесуть її колишні колеги по бізнесу.

«Ілляшев і партнери» – юридична фірма, яка має офіси у Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові. До 2022 року компанія мала офіси у тимчасово окупованому Сімферополі та Москві. Керівним партнером фірми є 49-річний Михайло Ілляшев, який з 2022 року є почесним консулом Чилі в Києві.

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Нагадаємо, 5 серпня НАБУ оголосило Ользі Стефанішиній дві підозри – у незаконному збагаченні на майже 14 млн грн та неправдивому декларуванні. За даними слідства, колишня посолка через подругу придбала дві квартири у київському житловому комплексі, а також оплатила там ремонт вартістю 100 тис. доларів. Також слідчі вважають, що Стефанішина витрачала готівку на лікування родичів, авіаквитки та оренду іншої квартири. Крім того, експосолку підозрюють у недекларуванні квартири батьків, в якій вона проживала, а також користування автомобілем Mercedes.

За версією прокурорів САП, під час перебування на посаді віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина також намагалася вплинути на результати конкурсів з обрання керівників НАБУ та НАЗК через підконтрольних владі членів комісії.

5 серпня ВАКС обрав Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави в 6 млн грн замість пропонованих прокурором 13,1 млн грн. До 13 серпня експосолка не вносила заставу та подала на апеляцію.