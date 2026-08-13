Не поспішайте вносити добрива одразу після того, як помітили ознаки в’янення

У період активного плодоношення огірки особливо чутливі до нестачі вологи. Якщо ґрунт регулярно пересихає, рослина починає витрачати сили на виживання замість нормального наливу плодів і формування нових зав’язей. Що важливо робити у серпні з огірками, пише Better homes and gardens.

Як нестача води впливає на огірки

Вода необхідна огіркам для активного росту листя, формування зав’язей і наливу плодів. Коли ґрунт пересихає, рослина починає економити вологу, через що листя може втрачати пружність, а молоді плоди – розвиватися повільніше.

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Особливо помітно це під час спекотної погоди. За високої температури вода швидше випаровується з поверхні ґрунту та через листя, тому рослинам може знадобитися більше вологи, ніж зазвичай.

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Нерівномірний полив також небажаний. Якщо після тривалої посухи одразу рясно залити грядку, огірки можуть реагувати на різку зміну умов. Краще підтримувати помірну й стабільну вологість ґрунту.

Як правильно поливати огірки під час плодоношення

Перед поливом перевірте землю на кілька сантиметрів углиб. Якщо ґрунт сухий, настав час зволожити грядку.

Поливайте огірки під корінь, намагаючись не змочувати листя. Найкраще робити це вранці або ввечері, коли сонце не таке активне, а вода не випаровується надто швидко.

Не допускайте ні тривалої посухи, ні постійного застою води. Надмірна вологість може погіршувати стан кореневої системи та створювати сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань.

Щоб волога довше залишалася в ґрунті, замульчуйте поверхню навколо рослин. Для цього можна використати солому, скошену траву або інший відповідний органічний матеріал.

Як зрозуміти, що огіркам не вистачає води

Один із найперших сигналів – в’янення листя в спекотний період. Якщо після поливу рослина швидко відновлюється, причиною могло бути саме пересихання ґрунту.

Про проблеми з вологою також можуть свідчити повільний ріст плодів, їх деформація та передчасне засихання окремих зав’язей. Водночас ці ознаки можуть виникати й з інших причин, тому не варто одразу пояснювати всі зміни лише нестачею води.

Огляньте листя з обох боків, перевірте ґрунт і зверніть увагу на загальний стан куща. Якщо є плями, наліт, пошкодження або комахи, причина може бути пов’язана із захворюванням чи шкідниками.

Не забувайте регулярно збирати врожай

Під час активного плодоношення огірки потрібно збирати регулярно. Перерослі плоди забирають у рослини багато поживних речовин і можуть сповільнювати формування нових зав’язей.

Збирайте огірки, коли вони досягли відповідного для сорту розміру. Не залишайте великі плоди на батогах надовго, особливо якщо рослина вже ослаблена спекою або нестачею вологи.

Також стежте, щоб кущі не були надмірно загущеними. Хороше освітлення та рух повітря допомагають зменшити ризик захворювань.

Чи потрібно підживлювати огірки після посухи

Не поспішайте вносити добрива одразу після того, як помітили ознаки в’янення. Спочатку відновіть нормальну вологість ґрунту та дайте рослині час оговтатися.

Якщо після стабілізації поливу огірки продовжують погано рости, пожовкли або мають слабкі зав’язі, тоді вже варто оцінити потребу в додатковому живленні.

У другій половині літа не потрібно бездумно стимулювати сильний ріст зеленої маси. Підживлення має відповідати стану рослини та етапу її розвитку.