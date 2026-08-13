Якщо погода залишається спекотною та сухою, догляд за новим саджанцем потребуватиме особливої уваги

Серпень не завжди підходить для посадки фруктових дерев, особливо якщо є тривала спека. Молодому саджанцю після пересадки потрібно одночасно відновлювати кореневу систему та забезпечувати вологою листя. Тому перед посадкою важливо оцінити не лише стан дерева, а й температуру, вологість ґрунту та можливість регулярного поливу. Коли садити дерева, пише Home and Garden Information Centre.

Коли посадку краще відкласти

Відкладіть висаджування, якщо кілька днів поспіль тримається сильна спека, земля пересохла, а забезпечити саджанцю регулярний полив немає можливості.

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Особливо обережно потрібно поводитися із саджанцями з відкритою кореневою системою. Після пересадки їхні корені потребують часу для відновлення, тоді як листя продовжує активно випаровувати воду. У сухому ґрунті рослина може швидко втратити вологу й зазнати значного стресу.

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У такій ситуації краще дочекатися прохолоднішої погоди або перенести посадку на осінь, коли умови для укорінення зазвичай сприятливіші.

Які дерева можна висаджувати у серпні

Контейнерні саджанці мають більше шансів успішно пережити літню посадку, адже під час перенесення їхня коренева грудка залишається цілою. Проте навіть такі рослини не варто висаджувати без урахування погоди.

Перед роботою переконайтеся, що коренева грудка достатньо зволожена. Висаджуйте дерево у прохолодний час, краще ввечері або в похмурий день, коли сонце не нагріває ґрунт так сильно.

Після посадки забезпечте регулярний полив, особливо в перші тижні. Не допускайте пересихання ґрунту навколо коренів, але й не перетворюйте пристовбурну зону на постійно мокру ділянку.

Як правильно посадити дерево у серпні

Підготуйте посадкову яму заздалегідь і переконайтеся, що ґрунт не пересушений. Обережно дістаньте саджанець із контейнера, не руйнуючи кореневу грудку.

Розмістіть дерево так, щоб коренева шийка залишалася на правильному рівні. Не заглиблюйте її в ґрунт, адже надмірно глибока посадка може створити проблеми з розвитком дерева.

Заповніть яму ґрунтом і добре полийте саджанець. Після того як вода вбереться, замульчуйте пристовбурну зону, залишивши вільний простір безпосередньо біля стовбура.

Що важливіше за підживлення

Після літньої посадки не варто намагатися стимулювати дерево великою кількістю добрив. У перші тижні набагато важливіше забезпечити саджанцю достатню кількість вологи та не допустити пересихання кореневої грудки.

Особливо уважно стежте за контейнерними деревами. Навіть якщо навколишній ґрунт здається достатньо вологим, коренева грудка всередині може висихати швидше.

Тому перевіряйте вологість саме в зоні розташування коренів і коригуйте полив залежно від погоди та стану ґрунту.

Що перевірити після посадки

У перші дні регулярно оглядайте саджанець. Перевіряйте стан листя, вологість ґрунту та загальний вигляд рослини.

Не орієнтуйтеся лише на одну гілку чи кілька листків. Оцінюйте всю рослину та звертайте увагу на те, як вона реагує на полив і зміну погодних умов.

Також контролюйте пристовбурну зону. Мульча допомагає довше утримувати вологу та захищає ґрунт від перегрівання, але її не варто насипати безпосередньо до стовбура.

Якщо погода залишається спекотною та сухою, догляд за новим саджанцем потребуватиме особливої уваги. Якщо ж спека відступає, а ґрунт не пересихає, серпнева посадка контейнерного фруктового дерева може бути цілком доречною.