Більшість компактних вічнозелених дерев потребують однакового догляду

Навіть невелика присадибна ділянка може виглядати ошатно протягом усього року. Для цього варто висадити компактні вічнозелені дерева, які не скидають листя або хвою на зиму. Вони створюють затишок, захищають від вітру, прикрашають подвір'я та не потребують складного догляду. Які рослини садити, пише Jardineriaon.

Чому варто посадити вічнозелені дерева

Такі рослини мають чимало переваг:

зберігають декоративність у всі пори року;

створюють природний затінок;

захищають ділянку від вітру та пилу;

стають прихистком для птахів;

не потребують щорічного формування, як багато листяних дерев.

Як правильно вибрати дерево

Перед купівлею звертайте увагу на кілька важливих критеріїв:

максимальну висоту дорослої рослини;

розмір і тип кореневої системи;

морозостійкість;

вимоги до освітлення;

швидкість росту.

Для невеликих ділянок краще обирати дерева заввишки до 4–6 метрів або карликові декоративні сорти.

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Найкращі вічнозелені дерева для невеликих садів

Тис ягідний

Одне з найкращих дерев для компактних садів. Росте повільно, легко переносить обрізування та підходить для створення різноманітних форм. Добре почувається як на сонці, так і в затінку.

Ялина канадська

Карликова ялина має густу конічну крону й рідко перевищує 2–3 метри заввишки. Вона чудово виглядає біля входу до будинку, на клумбах і в рокаріях.

Сосна гірська

Компактні сорти гірської сосни майже не потребують догляду. Вони добре витримують морози, посуху та сильний вітер.

Ялівець

Деревоподібні сорти ялівцю займають небагато місця й чудово очищують повітря. Рослина стійка до спеки, морозу та нестачі вологи.

Туя західна

Карликові сорти туї часто використовують для невеликих дворів. Вони легко формуються, зберігають насичений зелений колір упродовж року та добре переносять обрізування.

Падуб

Падуб відомий блискучим листям і яскравими червоними ягодами, які залишаються на гілках узимку. Рослина морозостійка та невибаглива.

Компактні сорти магнолії великоквіткової

У регіонах із м'якими зимами можна вирощувати компактні сорти вічнозеленої магнолії. Вона приваблює великими запашними квітами та декоративним блискучим листям.

Лавр благородний

У південних областях України лавр можна вирощувати у відкритому ґрунті, а в інших регіонах – у великих контейнерах із зимівлею в прохолодному приміщенні.

Оливкове дерево

Карликові сорти оливи чудово підходять для контейнерного вирощування. Вони добре переносять спеку та прикрашають подвір'я сріблясто-зеленим листям.

Пітоспорум

У регіонах із теплим кліматом пітоспорум стане гарною декоративною рослиною для невеликих садів і патіо. У більшості областей України його вирощують у контейнерах.

Які дерева можна вирощувати у великих горщиках

Для тераси або внутрішнього дворика чудово підходять:

карликова туя;

ялівець;

ялина;

тис;

лавр;

олива;

пітоспорум.

Головне – використовувати місткий контейнер із дренажними отворами та регулярно оновлювати верхній шар субстрату.

Особливості догляду

Більшість компактних вічнозелених дерев потребують однакового догляду:

поливайте молоді рослини регулярно, але не допускайте застою води;

навесні вносіть комплексне добриво для хвойних або декоративних дерев;

проводьте санітарне обрізування сухих і пошкоджених гілок;

мульчуйте пристовбурне коло корою або тріскою, щоб довше зберігати вологу;

періодично оглядайте рослини на наявність шкідників і хвороб.

Правильно підібране вічнозелене дерево стане окрасою навіть найменшої ділянки. Воно забезпечить саду декоративність упродовж року, не вимагатиме складного догляду та багато років залишатиметься головною прикрасою подвір'я.