На відміну від звичайної сапки, такий інструмент має довге руків'я та кілька міцних зубців

Бур'яни швидко відбирають у культурних рослин вологу та поживні речовини, тому регулярне прополювання залишається одним із найважливіших етапів догляду за городом. Проте тривала робота сапкою або постійні нахили можуть викликати втому й біль у спині. Саме тому багато городників обирають сучасні ручні інструменти, які допомагають працювати швидше, комфортніше та без використання хімічних засобів. Більше про це пише Better homes & gardens.

Чим відрізняється сучасний кореневидаляч

На відміну від звичайної сапки, такий інструмент має довге руків'я та кілька міцних зубців, які заглиблюються в ґрунт і підчіплюють бур'ян разом із кореневою системою. Це особливо корисно для рослин із глибоким стрижневим коренем, які після звичайного зрізання швидко відростають.

Які бур'яни він видаляє найкраще

Найефективніше інструмент справляється з:

пирієм;

кульбабою;

подорожником;

щирицею;

лободою;

осотом;

іншими бур'янами з потужною кореневою системою.

Якщо корінь вдається витягнути повністю, рослина значно рідше з'являється повторно.

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Які ще роботи можна виконувати

Багато моделей поєднують функції відразу кількох інструментів. З їхньою допомогою можна:

розпушувати землю між рядками;

підгортати рослини;

вирівнювати поверхню ґрунту;

очищати клумби й доріжки від бур'янів;

готувати грядки до висаджування.

Завдяки цьому немає потреби щоразу брати різні інструменти.

Головна перевага

Довге руків'я дозволяє працювати стоячи або з мінімальними нахилами. Це значно знижує навантаження на спину та коліна, особливо під час тривалого прополювання великих грядок.

Чому це кращий вибір, ніж гербіциди

Механічне видалення бур'янів не шкодить овочевим культурам, ґрунту та корисним комахам. Такий спосіб особливо доречний на грядках із зеленню, ягодами та овочами, які вирощують для споживання.