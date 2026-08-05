Частота прання залежить від деяких нюансів, які важливо враховувати

Багато людей перуть халат значно рідше, ніж рушники чи інший домашній одяг, хоча він щодня контактує зі шкірою. Частота прання залежить від деяких нюансів, які важливо враховувати. Southern Living розповідає, як часто потрібно прати халат.

Як часто потрібно прати халат?

Якщо ви одягаєте халат після душу або ванни на чисте тіло, прати його рекомендують приблизно після 2-3 використань.

Якщо ж ви носите халат протягом дня, прати річ варто частіше, оскільки тканина швидше накопичує піт, жир та забруднення.

Ознаки того, що халат уже час прати

Не варто чекати визначеної кількості днів, якщо тканина вже має неприємний запах або помітні забруднення.

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Прати халат потрібно й тоді, коли він втратив свіжість і став жорстокішим на дотик, через накопичення поту чи інших природних жирів.