У закритому просторі збудники захворювань поширюються значно швидше

Через перегрів, надмірну вологість і погану циркуляцію повітря у теплиці, рослини зазнають сильного стресу, а ризик розвитку грибкових хвороб різко зростає. Щоб томати, огірки та перець добре росли й давали щедрий урожай, важливо правильно організувати догляд за теплицею в спекотні дні. Про 5 основних правил пише «Зелена садиба».

Забезпечте регулярне провітрювання

Найпоширеніша помилка – залишати теплицю зачиненою, щоб зберегти тепло. У сонячний день температура всередині може перевищувати +40 °С, що негативно впливає на рослини та погіршує запилення томатів.

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Відчиняйте двері й кватирки, щойно температура в теплиці підніметься приблизно до +20…+22 °С. Найкраще, якщо повітря вільно проходитиме через усю конструкцію, створюючи природну циркуляцію.

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Якщо ви не маєте змоги регулярно відкривати й зачиняти теплицю, у теплі ночі її краще залишити відкритою, ніж допустити перегрів удень.

Контролюйте вологість

Висока вологість створює сприятливі умови для розвитку фітофторозу, кладоспоріозу та інших грибкових захворювань.

Поливайте рослини лише під корінь і бажано вранці. До вечора верхній шар ґрунту трохи підсохне, що допоможе знизити рівень вологості вночі.

Корисно також замульчувати грядки соломою, скошеною травою або іншим органічним матеріалом. Це зменшить випаровування води та захистить кореневу систему від перегріву.

Захищайте рослини від палючого сонця

У спекотні дні прямі сонячні промені можуть спричинити опіки листя та пригальмувати розвиток рослин.

Якщо температура повітря перевищує +25 °С, використовуйте затінювальну сітку або нанесіть на дах теплиці крейдяний розчин. Це допоможе знизити температуру всередині на кілька градусів і зробить умови комфортнішими для овочів.

Не забувайте про профілактику хвороб

У закритому просторі збудники захворювань поширюються значно швидше, тому профілактичні заходи краще розпочинати ще після висаджування розсади.

Для оздоровлення ґрунту можна використовувати біологічні препарати на основі триходерми, а для профілактики грибкових захворювань листя – засоби, що містять бактерію Bacillus subtilis. Такі препарати найефективніше працюють за регулярного застосування відповідно до інструкції виробника.

Не загущуйте посадки

Занадто щільне розміщення рослин перешкоджає нормальній циркуляції повітря та сприяє поширенню хвороб.

Між кущами потрібно залишати достатньо місця, а також своєчасно видаляти пасинки у томатів і зайві пагони, якщо цього потребує культура. Це покращить освітлення, провітрювання та допоможе рослинам спрямувати сили на формування плодів.

Якщо в одній теплиці ростуть різні культури, бажано розмістити огірки окремо від томатів. Огірки краще почуваються за підвищеної вологості, тоді як томати потребують активнішого провітрювання та сухішого повітря. Правильне зонування допоможе створити для кожної культури оптимальні умови й отримати кращий урожай.