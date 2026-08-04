Найкращий момент для пересаджування настає після завершення вегетації

Наприкінці літа багато багаторічних рослин потребують омолодження, однак поспішати з пересадкою всіх культур не варто. Успіх цієї процедури залежить не стільки від пори року, скільки від стадії розвитку конкретної рослини. Одні багаторічники вже перейшли у стан спокою й готові до поділу, тоді як інші ще активно ростуть і можуть серйозно постраждати від пересаджування. ТСН пише, які рослини можна ділити у серпні, а з якими краще зачекати.

Як зрозуміти, що рослина готова до поділу

Найкращий момент для пересаджування настає після завершення вегетації, коли рослина накопичила достатньо поживних речовин у кореневій системі та сформувала бруньки для наступного сезону.

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Про готовність до поділу свідчать пожовкле або відмерле листя, припинення активного росту та перехід у стан спокою. Якщо кущ ще активно нарощує зелену масу або продовжує цвісти, його краще не турбувати.

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Ознаки, що багаторічник пора омолоджувати

Зверніть увагу на стан рослини. Поділ куща варто проводити, якщо спостерігаються хоча б дві з таких ознак:

середина куща оголилася або відмерла;

квіти стали дрібнішими, а квітконосів поменшало;

рослина втратила компактну форму й розпадається;

кущ занадто розрісся та заважає сусіднім рослинам;

квітник став надто густим, через що погіршилося провітрювання.

Які багаторічники можна ділити на початку серпня

Саме зараз добре переносять пересаджування такі трав'янисті багаторічники:

бородаті іриси;

ранні лілейники;

дицентра;

доронікум;

примула;

піретрум;

купальниця;

анемона дібровна.

У цей період також можна омолоджувати багато весняних ґрунтопокривних рослин. Для пересаджування достатньо відокремити вже вкорінену частину килима.

До таких культур належать:

флокс шилоподібний;

обрієта;

арабіс;

ясколка;

гвоздика-трав'янка;

барвінок;

айстра альпійська.

Які цибулинні культури викопують зараз

Після повного відмирання листя можна викопувати цибулини рослин, що перебувають у стані спокою. Їх очищають від землі, просушують у затіненому місці та зберігають у сухому прохолодному приміщенні до осіннього висаджування.

У цей час викопують:

нарциси;

мускарі;

крокуси;

рябчики;

декоративні цибулі;

тюльпани, особливо великоквіткові сорти, які рекомендують викопувати щороку.

Які рослини краще пересаджувати наприкінці серпня або восени

Деякі багаторічники ще не завершили активний розвиток, тому поспішати з їхнім поділом не варто.

До кінця серпня або початку осені рекомендують відкласти пересаджування:

півоній;

флоксів волотистих;

хост;

астильб;

гейхер;

астранцій;

дельфініумів;

вовжанок;

роджерсій;

тіарел;

манжеток;

леатрисів;

веронік;

дербенників;

морозників;

конвалій.

Які рослини ділять лише навесні

Навесні рекомендують пересаджувати декоративні злаки, серед яких міскантуси, щучники, молінії та інші подібні культури.

Також весняний поділ краще підходить для садових хризантем, осінніх айстр і геленіумів, адже восени вони часто не встигають добре вкоренитися.

Які рослини не варто ділити

Деякі декоративні культури майже не переносять поділу через особливості кореневої системи.

До них належать:

лаванда;

шавлія;

полин;

аквілегія;

люпин;

гіпсофіла;

платикодон;

деревоподібні півонії;

клематиси.

Такі рослини краще розмножувати живцями, відводками або іншими способами, рекомендованими для конкретної культури. Правильно обраний час для пересаджування допоможе багаторічникам швидко прижитися, добре перезимувати та наступного сезону знову порадувати рясним цвітінням.