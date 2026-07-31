Найчастіше гортензія зеленіє наприкінці цвітіння

Гортензія приваблює увагу великими суцвіттями різноманітних відтінків – від білого й рожевого до блакитного та бузкового. Проте іноді садівники помічають, що квіти починають набувати зеленуватого кольору. У більшості випадків це природний процес, однак інколи така зміна може свідчити про помилки в догляді або проблеми зі здоров'ям рослини. Більше про це пише Martha Stewart.

Старіння суцвіть – найпоширеніша причина

Найчастіше гортензія зеленіє наприкінці цвітіння. У міру старіння суцвіть у чашолистках знову активізується хлорофіл, через що вони поступово втрачають яскраве забарвлення та стають зеленуватими.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Якщо зміна кольору відбувається ближче до завершення сезону цвітіння, хвилюватися не варто – це цілком природний процес.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Особливості сорту

Не всі гортензії мають однакове забарвлення протягом усього періоду цвітіння. Деякі сорти розкриваються світло-зеленими, поступово стаючи білими, кремовими або рожевими, а наприкінці сезону знову набувають зеленуватого відтінку.

Така особливість залежить від сорту й не потребує жодного лікування.

Шкідники та хвороби

Якщо суцвіття почали зеленіти значно раніше звичного терміну, варто уважно оглянути кущ.

Попелиця, павутинний кліщ та інші шкідники можуть послаблювати рослину, через що цвітіння стає менш рясним і яскравим. Подібний ефект можуть спричиняти й окремі грибкові захворювання.

Нестача поживних речовин

Передчасна зміна кольору іноді пов'язана з дефіцитом окремих мікроелементів, зокрема заліза або магнію.

Якщо рослина одночасно повільно росте, а листя починає жовтіти чи світлішати, варто переглянути схему підживлення або перевірити стан ґрунту.

Як продовжити яскраве цвітіння

Повністю зупинити природне старіння суцвіть неможливо, однак правильний догляд допоможе довше зберегти їхню декоративність.

Гортензію потрібно регулярно поливати, особливо в спекотну погоду, адже вона дуже чутлива до нестачі вологи. Корисно також мульчувати ґрунт, щоб він повільніше пересихав.

Для посадки найкраще обирати місце, де рослина отримує ранкове сонце, а в найспекотніші години перебуває в легкій півтіні.

Коли зміна кольору не є проблемою

Якщо листя здорове, кущ добре росте, а суцвіття зеленіють лише наприкінці цвітіння, це свідчить про природний розвиток рослини. У такому разі жодних спеціальних заходів не потрібно.

Регулярний полив, своєчасне підживлення та періодичний огляд на наявність шкідників допоможуть гортензії залишатися здоровою й тішити рясним цвітінням до самої осені.