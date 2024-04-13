Сорт Summer Love чудово зимуватиме просто під мульчуванням

Укривання гортензій на зиму багатьох лякає і стримує від посадки цих квітів. Та і загалом усім би хотілося мати прекрасні рослини в саду, які потребують мінімум опіки, але пишно та яскраво квітнуть. Тому морозостійкі сорти гортензії широколистої – це справжня знахідка. Детальніше про них розповідає «Зелена садиба».

Морозостійкі сорти лінійки Endless Summer від Bailey Nurseries

The Original

Перший морозостійкий сорт широколистої гортензії, виведений у 2004 році. Це перший ремонтантний повторно квітучий сорт. Саме ця гортензія найкраще квітує на новому прирості, що виростає з землі весною, але значно менше, в порівнянні з іншими, на старій деревині.

Квіти чудового холодного відтінку від рожевого до блакитного, залежно від складу ґрунту, не зберігають декоративність до осені. Але цей недолік компенсується повторним квітуванням. Листя та пагони ніжно-салатного кольору, можуть підсмажуватися на сонці, тому мереживна тінь буде ідеальною для цього сорту широколистої гортензії.

Характер зростання та квітування різниться, але з віком кущ стає сильнішим, а розмір квіток збільшується. Висотою кущ може сягати до 130 см, шириною – до 150 см. Виробник заявляє про морозостійкість до -30°C.

The Bride

Хоч виробник заявляє її як білу, ця широколиста гортензія має ніжний зефірний відтінок блакитних чи рожевих, залежно від складу ґрунту, квітів. Але вона не потужно повторно квітуча і краще квітує на старій деревині, тому її варто все-таки вкривати, якщо хочете сильнішого квітування. Сліпі пагони варто прищипувати до товстої бруньки. Параметри куща: до 160 см у висоту та ширину. Морозостійкість – до -30°C.

Bloom Star

Нетовсті пагони та листя мають приємний бордовий відтінок. Сорт прекрасно може зберігати бруньки на здеревʼянілих пагонах навіть без укриття. Дуже рясно квітуча. Квіти за кольором від рожевого з лавандовим відливом до фіолетових, зберігають декоративність дещо краще від сорту The Original, але цей сорт не так щедро повторно дає нові бутони протягом літа. Проте це компенсується рясністю першого квітування.

Краще переносить напівтінь, бо від сонця на листі зʼявляються плями, що є особливістю сорту. У висоту та ширину кущі можуть сягати 150 см. Виробник заявляє про морозостійкість до -30 °C, але фахівці також радять злегка вкривати цей сорт, якщо хочете дійсно рясне цвітіння.

Summer Love

Колір квітів – від малинового до темно-фіолетового. Листя цупке і темне, потужно квітучий сорт, який гарно дає базальні пагони з квітами. Чудово зимуватиме просто під мульчуванням.

Кущ компактний, росте кулькою, не сильно повторно квітне. Фахівці радять прищипувати базальні пагони, що не зацвіли, до товстенької бруньки. Це стимулює галуження та підсилює квітування. Параметри куща – до 1 м у висоту та ширину. Морозостійкість – до -30 °C.

Twist-n-Shout

Неймовірно сильна та витривала, квітує на молодому та старому прирості та повторно квітує все літо. Квіти – від рожевого до лавандово-бузкового. Листя цупке, темне, з бордовим відтінком. Квітка мереживна з віночком стерильних квітів. З усіх вище згаданих гортензій вона найпотужніше цвіте повторно та зберігає декоративність внаслідок чудового кольору листя і пагонів.

Морозостійкість – до -30°C. Ширина та висота куща – приблизно 150 см. Можливе зимування без сильного укриття.

Pop Star

Новинка бренду 2023 року, виробник заявляє, що це найпотужніша повторно квітуча гортензія. Нові бутони зʼявляються через 3-4 тижні.

Морозостійкі сорти від Proven Winners лінійки Flair&Flavours

Frozen Smoothie

На осінньому кущі кількість квіткових бруньок величезна, тому все ж варто вкривати їх хоча б хвойними гілками, щоб все-таки убезпечити. Гортензія не тільки цвіте на верхівці стебла, але і розпускається по всій гілці, протримається до перших заморозків. Великі мереживні квіти рожеві (нейтральний/лужний ґрунт) або лавандово-блакитні (кислий ґрунт). Яскраві кольори осіннього листя додають ще одну особливість цій рослині. Обрізайте старі квіти навесні. Морозостійкість – до -25 °C. Висота/ширина куща – 70/80 см.

Blackcurrant Maffin

Витривала та дуже квітуча гортензія з сильними гілками та красивими повними суцільними квітами яскраво-блакитного кольору. Квітне все літо. Обрізайте старі квіти навесні. Морозостійкість – до -25°C. Ширина/висота куща – 90/70 см.

Raspberry Lemonade

Витривала та дуже квітуча гортензія з сильними гілками та красивими повними суцільними квітами малиново-червоного кольору. Як і інші гортензії серії Flair&Flavours, ця гортензія гарно виглядатиме не тільки в контейнері на терасі, але й у саду. Квітне все літо.

Sweet Marshmallow

Витривала та дуже квітуча гортензія з сильними гілками та красивими повними суцільними квітами яскраво-блакитного кольору. Квітне все літо. Обрізайте старі квіти навесні. Морозостійкість – до -25°C. Висота/ширина куща – 90/70 см.

Blue sprinkles або Pinks weethearts

Дві назви одного і того ж сорту. Квіти у нього просто гігантські. Має красиві подвійні суцвіття, схожі на латаття. Створює нові квіти все літо і цвіте з початку літа до осені. Як і інші гортензії Flair&Flavours, дуже зимостійка. Обрізайте старі квіти навесні. Морозостійкість – до -25°C. Висота/ширина куща – 70/90 см.

Strawberry′n Cream

Дуже зимостійка гортензія з багатьма сунично-червоними мереживними квітками з жовтою серцевиною. Темно-зелене листя чудово контрастує з квітами. Квітне все літо/ Обрізайте старі квіти навесні. Морозостійкість – до -25°C. Висота/ширина куща – 70/80 см.