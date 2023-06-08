З деревовидною і метельчатою проблем у щорічному цвітінні не повинно виникати

Гортензія – це популярна і непримхлива квітка. Ефектно виглядає як у групових, так і в поодиноких насадженнях, особливо на зелених фонах. Рясне цвітіння гортензії влітку надає ділянці гарного та незвичного вигляду: на одному кущі можна побачити суцвіття різних кольорів. Чому гортензія може втратити цвітіння, розповідає KvitkaInfo.

Щоб визначити відсутність цвітіння у гортензії, потрібно визначити яка саме у вас квітка. З деревовидною і метельчатою проблем у щорічному цвітінні не повинно виникати, адже вони цвітуть на цьогорічних пагонах. Щоб ці гортензії акуратно виглядали та рясно цвіли, їх потрібно рясно обстригати ранньою весною.

А от з гортензіїю великоквітковою потрібно побавитися, адже вона закладає квіткові бруньки на минулорічних пагонах. І якщо вона цього року не зацвіла, то причину потрібно шукати у минулорічному догляді.

Якщо ви дасте правильні відповіді на ці запитання, то проблем у цвітіння велико-квіткової гортензії не буде:

1. Чи засвоїла гортензія добрива? Ви взагалі її підживляєте?

2. Чи достатня кислотність ґрунту у гортензії?

3. Чи вчасно внесені фосфор і калій? Саме ці два елементи потрібні для закладання квіткових бруньок у кінці серпня – на початку вересня.

4. Чи не перемерзли квіткові бруньки взимку?

5. Чи була проведена правильна обрізка гортензії?

6. Чи правильно гортензія увійшла в «сплячку»?

Щоб забезпечити гортензії цвітіння в наступному році, цю квітку потрібно правильно підготувати до зими. У жовтні, коли нічна температура опуститься до +5°С, нижні листочки у гортензії потрібно відрізати так, щоб залишився листковий пагінець. Робиться це для того, щоб пришвидшити визрівання пагонів і для вдалого перезимування. А верхні листочки обріжте, коли нічна температура впаде до 0°С. В жодному випадку не накривайте гортензію з листям.