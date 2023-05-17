Своєчасно видаляйте відцвілі бутони і сухе листя

Гліцинія – чудова за красою рослина, що зацвітає ранньою весною. Догляд за гліцинією повинен бути регулярним і правильним. Лише так можна досягнути рясного тривалого цвітіння. Особливостями вирощування гліцинії ділиться GradinaMax.

Який сорт обрати

Щоб догляд за гліцинією не викликав труднощів, вибирайте невибагливі сорти. Великою популярністю у садівників користуються:

г ліцинія «Целестіна»;

г ліцинія китайська «Блю Сапфір»;

г ліцинія «Блю Мун»;

г ліцинія китайська «Альба»;

г ліцинія «Пінк Айс»;

г ліцинія прекрасна «Вайт Сілк».

Перераховані сорти відрізняються не тільки незвичайною красою, а й витривалістю. Гліцинії «Блю Сапфір», китайська «Альба» і «Блю Мун» легко витримують сильні морози.

Ліану можна вирощувати не тільки як плетисту багаторічну рослину, але і як штамбову рослину. Якщо посадити гліцинію в оригінальну діжку і регулярно підстригати, то вона перетвориться в компактне і привабливе на вигляд деревце.

Посадка гліцинії

Посадка гліцинії здійснюється навесні, після того, як мине загроза заморозків. У посадкову ямку розміром 70х70х60 см укладають шар дренажу з дрібної гальки або щебеню. Після посадки рослину рясно поливають теплою відстояною водою, а ґрунт мульчують торфом або травою. Ліана погано витримує зміну місця проживання – пересаджують її лише в разі крайньої потреби.

Догляд і вирощування

Тропічна красуня не така примхлива, як вважає більшість. Створити відповідні для повноцінного розвитку умови насправді просто. Гліцинія любить сонячне світло – садіть її на відкритих ділянках, захищених від вітру. Вона здатна адаптуватися до будь-якого ґрунту, проте рясне цвітіння можна очікувати при посадці в пухкі слабколужні родючі субстрати.

При поливі важливо знати міру – ґрунт не повинен бути занадто вологим або надмірно сухим. Водночас рослина потребує обприскування, особливо в літні місяці. Це дозволить зберегти свіжий вигляд без загрози загнивання коренів. У період вегетації її підгодовують щотижня – рідкі мінеральні добрива чергують з органікою.

У теплих регіонах гліцинія відмінно зимує без укриття. У холодних регіонах з тривалими зимами її пригинають до землі і вкривають ялиновим гіллям або лутрасилом.

Корисні поради

1. Обрізуйте гілки мінімум двічі за сезон – це продовжить період цвітіння в наступному році.

2. Своєчасно видаляйте відцвілі бутони і сухе листя.

3. Не вносьте добрива з великим вмістом азоту – рослина буде нарощувати листову масу на шкоду цвітінню.

4. При посадці заглиблюйте саджанці гліцинії до ростової бруньки – вона повинна знаходитися на поверхні.

5. Ліана позитивно реагує на полив розчином крейди (100 г крейди на 10 л води).

6. Якщо під час цвітіння листя почало жовтіти і опадати, то рослині не вистачає мінералів – додайте в меню калій і фосфор.