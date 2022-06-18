Дикий виноград добре росте як у затінку, так і під яскравим сонцем

З часом проблемою садівників стає не тільки урожай та клумби, а й паркан, який втратив свою красу. Вирішити це можна не тільки за допомогою фарби чи капітального ремонту, а й висадивши виткі рослини, які вдало замаскують непривабливий паркан. Про найкращі 5 видів ліан, придатних для такої ролі, розповідає «Флорист-Х».

Бугенвілія

Одна з найкрасивіших багаторічних рослин. У період цвітіння ліану прикрашають яскраві приквітки, що приховують дрібні непоказні квітки. Саме завдяки приквіткам різного забарвлення бугенвілія виглядає декоративно й ідеально підходить для оздоблення паркану.

Щоб бугенвілія повноцінно росла й розвивалась, їй необхідний гарний догляд: рослина любить добре освітлені й прогрівані сонцем місця, не зносить вітряної погоди та хворіє від перезволоження ґрунту. Молоді пагони ліани слід періодично підрізати. Підживлюють бугенвілію мінеральним добривом, що не містить азоту.

Гліцинія

Красива ліана, яка сягає вісімнадцяти метрів у висоту і має спадні суцвіття з ажурним листям. Рослину можна вирощувати і як ліану, і як чагарник, і як дерево, причому як у теплому, так і в холодному кліматі, оскільки існують різновиди та сорти для різних кліматичних поясів. Аромат гліцинії віддалено нагадує запах акації. Проте врахуйте, що цією рослиною можна камуфлювати тільки міцні огорожі, а от старий парканчик не витримає її ваги.

Щоб цвітіння гліцинії було довгим і рясним, потрібно регулярно, але помірно зволожувати під нею ґрунт із початку весни до кінця літа, а з початку осені – поступово скоротити полив. У ґрунт при посадці бажано додати торф і тирсу, а підживлювати рослину рекомендують по черзі мінеральним та органічним добривом.

Гірчак бальджуанський

Невибаглива, але досить гарна ліана, що за сезон може вирости в довжину на 5-6 м і цвіте при правильному догляді до кінця осені. Поливати гірчак слід щодня, інакше рослину може вразити попелиця, але загалом до захворювань і шкідників він стійкий. Щоб контролювати зростання ліани, його потрібно щорічно обрізати, але в іншому вона не вимагає до себе великої уваги.

Дикий (дівочий) виноград

Багаторічна морозостійка рослина. Зростає швидко, має гарне різьблене листя, яке восени забарвлюється в багряний, жовтий і фіолетовий кольори. У густому листі дозрівають неїстівні, але декоративні темно-фіолетові ягоди з сизуватим нальотом, які узимку скльовують птиці.

Дикий виноград добре росте як у затінку, так і під яскравим сонцем. До складу ґрунту рослина невимоглива, однак не можна допускати перезволоження. Щоб виноград ріс в потрібному напрямку, слід регулярно підрізати гудиння й направляти його зростання так, аби паркан поступово повністю вкрився густим листям.

Троянди

Не тільки для маскування паркану, а й для оздоблення ландшафту ідеально підійдуть плетисті троянди. Їхні пагони можуть сягати 5 м у довжину. Троянди люблять сонячне світло та погано зносять різкі пориви вітру. Молоді рослини слід поливати один-два рази на тиждень, а дорослі троянди – раз на тиждень, однак варто зважати на погоду: що частіше йдуть дощі, то рідше треба поливати.

Ґрунт навколо кущів потрібно періодично розпушувати на глибину 5 см і збагачувати листковим перегноєм, тирсою й компостом. Щоб рослина цвіла довго й рясно, її необхідно періодично обрізувати та кожні 20 днів позмінно підживлювати мінеральними й органічними добривами.

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