Щоб квітник у тіні постійно був охайний, необхідно контролювати швидкий ріст рослин

У саду чи на подвір’ї завжди знайдуться тінисті місця, які можна перетворити на квітник. У цьому допоможуть тіньолюбні і тіньовитривалі рослини: можна створити оригінальну композицію, доповнивши декоративним камінням або невеликим сухим струмком. Квітники у тіні потішать зеленим та строкатим листям, фарбами квітів і подарує приємну прохолоду навіть в найспекотніший день. Які саме рослини можна посадити в тіні, розповідає Kvitka.Info.

На квітниках у тінистих місцях можна посадити ґрунтопокривні – тіарелу, вальдштейнію, конвалії, карпатський дзвоник (Aconogonon alpinum), флокси (Phlospaniculata), анемони лісові, астільбу (Astilbe thunbergii, Astilbe arendsii), пеларгонію (герань) зональну (у відкитому ґрунті вирощується як однорічна рослина), плющ, барвінок, сукуленти, папороті, печіночницю, чемерника, хвойні рослини. Найчастіше в тіні садять різноманітні хости – темно- зелені, зелені, зелено-білі, білі, зелено-жовті.

У пристовбурових колах дерев в тінистих квітниках прекрасно ростуть герань, астильба, тіарела, наперстянка, анемони лісові, барвінок, фіалки, всілякі декоративні злакові трави. Якщо під деревами не приживеться жодна рослина, то під ними восени слід посадити цибулинні – крокуси, нарциси, тюльпани.

Догляд за рослинами в тіні не складний. Їх потрібно прополювати, підживлювати, поливати, видаляти відцвілі квітконіжки, обрізати, а також укривати на зиму за потреби. Крім того, варто раз в два-три роки мульчувати тінисті квітники торфом, корою або деревною стружкою. Розкладаючись, ці натуральні матеріали покращують структуру ґрунту і збільшують його поживність.

Щоб квітник у тіні постійно був охайний, необхідно контролювати швидкий ріст рослин. Можна висадити такі рослини по краю клумби на газоні або біля садової доріжки. Розростаючись, вони будуть виконувати не тільки естетичну, але й практичну функцію.

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