Квітки іпомеї розпускаються рано-вранці, утворюючи килим із синіх, червоних, білих або жовтих грамофончиків

Існує безліч пристосувань, здатних підкреслити декоративність витких рослин. Повиті густим листям і запашними квітками альтанки, арки, перголи та шпалери виглядають загадково й дуже красиво. «Флорист-Х» розповідає про 10 найгарніших ліан, які перетворять ваш сад на райський куточок.

Плетисті троянди

Однією з найпопулярніших витких рослин є плетиста троянда. Якщо ви плануєте встановлювати арку з трояндою біля входу в сад, то краще вибрати рослину без колючок, наприклад, Zepherine Drouhin – сорт із ніжними махровими квітками та солодкуватим ароматом.

Ломиніс (клематис)

Ще один чудовий вибір для облаштування садової арки. Він своїми гнучкими стеблами легко обів'є конструкцію і створить подобу декоративної ширми, прикрашеної великими квітками. Одним із найкращих сортів «Балерина»: довжина його пагонів сягає 3 м, на них розкриваються білі квіти з блідим жовто-зеленим відтінком і вишневими пильовиками, а цвітіння триває з травня по вересень.

Жасмин садовий

У жасмину тонкі, податливі стебла, які дозволяють рослині легко підійматися по опорі, тому його часто використовують для оздоблення садової арки або шпалери. Існує багато варіантів садового жасмину, тому ви знайдете сорт для будь-якої ділянки саду без проблем.

Жимолость

Фантастичний спосіб зробити садову арку не тільки декоративною спорудою, а й опорою для плодової лікарської рослини – це виростити на ній жимолость. Для вертикального озеленення особливо гарна жимолость запашна, яка має варіанти з червоними, білими та жовтими квітками. А сорти жимолості «Татарська» і «Серотіна» є прекрасними медоносами та залучать на вашу ділянку бджіл для запилення плодових рослин.

Гліцинія

Ідеальна деревоподібна ліана для арки, яка прикрасить ваш сад водоспадом квіток фіолетового, червоного, синього та білого забарвлення. Садять її в тій частині саду, де вона зможе отримати максимум сонячного світла. Вага лози сягає 30 і більше кілограмів, тому рослині потрібна надійна опора.

Чина запашна (горошок запашний)

Ця витка рослина з ніжними квітками має ще й чудесний аромат. Запашний горошок дуже швидко росте, але вимагає своєчасного видалення зів’ялих квіток і насіннєвих коробочок: такий догляд забезпечить формування нових бутонів і тривале цвітіння до самого початку осені. Невигадлива краса й аромат чини дозволяють використовувати її і для складання букетів.

Іпомея (кручені паничі)

Квітки іпомеї розпускаються рано-вранці, утворюючи килим із синіх, червоних, білих або жовтих грамофончиків. Квітуче гудиння з серцеподібними листками сягає в довжину 3 м. Вирощування іпомеї не завдає особливого клопоту. Рости ця ліана може і в сухому ґрунті, але вимагає багато прямих сонячних променів.

Кампсис

Улітку капмсис густо вкривають досить великі помаранчеві чи червоні квітки з довгою трубкою. Прекрасно в’ється, тому ідеально підходить для вирощування на арках, перголах і шпалерах. Ця деревовидна ліана сягає у висоту 10-15 м, але для рясного та тривалого цвітіння їй потрібне яскраве сонячне світло: навіть легкий затінок здатен негативно вплинути на декоративність рослини.

Дівочий (дикий) виноград

Ця швидкозростаюча ліана, гудиння якої сягає в довжину 30 м, своїм ажурним різьбленим листям створює непроникну завісу, якою можна камуфлювати непривабливі господарські споруди або облуплені стіни. Восени листя змінює свій густий зелений колір на багряний із фіолетовим відтінком. Додають декоративності дівочому винограду й чорні ягоди з блакитно-сизим нальотом, які взимку із задоволенням скльовують птиці.

Лимонник китайський

Лимонник – листопадна ліана завдовжки 10-15 м. Гнучкі тонкі пагони з ніжним лимонним запахом обвивають опору за годинниковою стрілкою. У першій половині липня на лимоннику розкриваються білосніжні квітки. Плоди лимонника – яскраві червоні ягоди, зібрані по 15-20 штук у мальовничі грона. Ягоди лимонника затребувані не тільки в медицині, а й у кулінарії.

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