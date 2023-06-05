Перед посадкою півонії важливо правильно вибрати місце

Півонія – одна з найбільш невибагливих рослин, що при мінімальному догляди здатна бути максимально декоративною. Але часом цвітіння цієї квітки погіршується або взагалі відсутнє. Про те, що може бути причиною цього явища і як відновити бутонізацію півонії, розповідає Agromarket.

Причини відсутності цвітіння півоній

Непідходяще місце.

Перед посадкою півонії важливо правильно вибрати місце. Воно повинне бути помірно освітленим: протягом дня рослина може перебувати під прямим сонячним світлом не більше 4 годин, і це не мають бути полуденні спекотні години. Потерпаючи від спеки, півонія просто відмовиться квітнути.

Ще одна критична обставина – стан ґрунту. На важких ґрунтах, які погано дреновані, коріння півонії швидко уражається збудниками різних видів гнилі. Такий же негативний ефект спричиняють місця у низині або з близьким заляганням ґрунтових вод.

Ще одна причина, яка не завжди буває помітною – близьке розташування конкурентної рослини, яка віднімає у півонії поживні речовини. Наприклад, яблуня має дуже розгалужену кореневу систему, яка залягає у найбільш родючому шарі і виходить далеко за межі крони. Тому її конкурентність щодо інших рослин не завжди очевидна з огляду на порівняно невелику надземну частину. Перевірте всі перераховані чинники та, якщо місце не відповідне потребам півонії, пересадіть її.

Ураження хворобами або шкідниками.

Шкідники та хвороби потребують від півонії всіх наявних ресурсів задля того, щоб просто вижити – їй не до квітів. Тому важливо уважно обстежити рослину і за наявності будь-яких ознак шкідників обробити кущ фунгіцидами, інсектицидами, акарицидами чи комбінованими засобами. Але майте на увазі, що цвітіння у поточному році можливе лише за умови, що проблема виявлена і вирішена вчасно. Якщо ви забарилися з обробкою, то квітці потрібен час, щоб відновитися, і вона просто не встигне розквітнути у поточному сезоні.

Слабка рослина.

Якщо ви тільки придбали саджанець, то у поточному році півонія може не розквітнути лише тому, що «зайнята» укоріненням і занадто слабка для бутонізації. Не треба штучно стимулювати рослину – при правильному догляді вже наступного року (або через рік, якщо рослина дуже молода) вона порадує вас квітами.

Але трапляються і гірші ситуації – коли ви придбали рослину з дефектом. Це може бути «нащадок» хворої півонії або квітки, яка росла в неналежних умовах, або потерпала від неправильного догляду. В таких випадках цвітіння може не початися взагалі, якщо у рослини критично порушений обмін речовин. Тому важливо купувати посадковий матеріал у продавців з відмінною репутацією та у перевірених розплідниках.

Неправильний догляд.

Невибагливість півонії не означає, що догляд їй не потрібен взагалі. Цій рослині потрібні певні умови для повноцінного цвітіння, тому зверніть уваги на такі обставини:

1. Якість поливу. Надмірна сухість або перезволоження неприпустимі. Якщо ґрунт не встигає висихати на глибину 3 см між поливами – півонія потерпає від надлишку вологи. Якщо ж земля висихає на більшій глибині – полив недостатній.

2. Особливості поливу. У півонії майже немає дрібних корінців, які розгалужуються та всмоктують воду. Якщо ви поливаєте квітку правильно, але на відстані більше 20 см від центру куща, більша частина води просто недоступна для коріння.

3. Кількість добрив. При посадці в яму вноситься достатньо поживних речовин, щоб їх вистачило на поточний і наступний рік. При внесенні додаткових підживлень півонія може «жирувати» – нарощувати зелену масу, але квітки не з’являться. А при нестачі поживних елементів у рослини не вистачає ресурсів для бутонізації.

4. Склад підживлень. Півонія надає перевагу добривам з простим складом і порівняно погано переносить підживлення, у складі яких багато хімічних елементів. Тому на початку появи пагонів навесні слід підживлювати її азотними добривами, а з початком бутонізації перейти на калійно-фосфорні, і вносити їх «поштучно», зберігаючи інтервал 3-4 тижні між внесенням конкретної речовини.

5. Нормування бутонів. При появі надмірної кулькості скупчень дрібних бутонів на одному пагоні слід обрізати бічні і залишати лише центральний масив. У такому випадку рослина сформує великі і пишні квіти. Якщо ж залишати на кущі всі бутони, наступного року можна взагалі не дочекатися цвітіння.

6. Структура ґрунту. З часом поливи ущільнюють ґрунт, і це погіршує здатність коріння отримувати поживні речовини та вологу. Без періодичного розпушування ґрунту та внесення розпушуючих речовин (піску, вермікуліту тощо) бутонізація поступово ослабне і зовсім припиниться.

7. Загущенність. З часом кущ формує надмірну кількість пагонів, які пригнічують один одного. Проріджування методом обрізання не допоможе і навіть погіршить стан рослини. Тому потрібно один раз на 6-8 років проводити пересадку з поділом коренів.