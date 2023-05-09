Щоб рослина повноцінно зацвіла, потрібно вчасно дбати про зволоження в посуху та підживлення

Серед цибулево-бульбових рослин по-справжньому незамінними та надпопулярними стали лише декілька видів, у тому числі і гладіолуси. Не зважаючи на те, що гладіолуси доводиться щороку саджати й викопувати, вирощувати їх зовсім не складно. Головне – правильно обробити бульби, ретельно вибрати місце, подбати про декілька поливів й підживлення. Як правильно садити та доглядати гладіолуси, розповідає «Зелена садиба».

Вимоги гладіолусів до умов і місця в саду

Для них в садку можна відвести лише сонячні ділянки. Та від протягів і вітру вертикальні високі пагони варто захистити. Гладіолуси вирощують на рівних місцях, без нахилу.

Гладіолус потребує особливого вологопроникного, дренованного, свіжого грунту – легких суглинків чи супіщаників з високою чи хоча б середньою родючістю. Оптимальна реакція рН – біля 6,5; вони не люблять ні кислих, ні вапняних грунтів.

Коли садити гладіолуси

Готувати ділянку для гладіолусів потрібно з осені, перекопавши на глибину в 30 см та додаючи зрілі органічні добрива (компост чи перегній), мінеральні добрива (50 г повної суміші чи фосфорно-калійних добрив). За потреби коригують текстуру. При високому ризику затримки води краще закласти дренаж.

Садити гладіолуси можна в кінці квітня чи на початку травня (коли земля прогрівається до 10 градусів на глибині висадки). Регулюючи терміни посіву, можна коригувати й терміни цвітіння (ранній потребує укриття рослин для захисту від пізніх заморозків, пізній – більш інтенсивного догляду).

Підготовка бульбоцибулин до посадки

Бульбоцибулинки гладіолусів починають готувати до посадки десь за місяць, очищаючи від сухих лусочок, що заважатимуть росту пагонів. Повторний огляд бульб дозволяє виділити, обрізати та знищити всі уражені хворобами рослини.

Після очистки бульбоцибулини в один ряд розкладають в коробках чи ящиках і переносять на світле місце в тепле приміщення з температурою від 22 градусів для пробудження. Безпосередньо перед посадкою бульбоцибулинки замочують у слабкому розчині марганцівки, мідного купоросу чи іншого системного фунгіциду. Допустима й додаткова обробка в стимуляторі росту для прискорення цвітіння.

Як садити гладіолуси

Бульбоцибулинки гладіолусів висаджують на глибину, що в 3 рази перевищує діаметр самих бульб (стандарт – від 10 до 15 см). Їх можна висаджувати в рядки чи бороздки, великі ямки – для розташування міні-груп. На дно потрібно засипати декілька сантиметрів піску. Бульбоцибулини встановлюють рівно, без нахилів, донцем вниз, не торкаючись бруньки, спочатку присипають піском, а вже потім субстратом. Між рядками доцільно відразу зробити борозни для поливу.

Особливості догляду за гладіолусами

Щоб рослина повноцінно зацвіла, потрібно вчасно дбати про зволоження в посуху та підживлення. Для гладіолусів достатньо простих процедур:

1. В посуху проводять глибокий, на 30-35 см полив (приблизно 1-1,5 відра води на кожний квадратний метр).

2. Підживлюють гладіолуси лише в рідкій формі. Перше підживлення проводять, коли почне рости третій листок, використовуючи по 30-40 г азотних та фосфорних добрив та 15-20 г калійних. Друге підживлення вносять на стадії шостого листка (по 10-20 г всіх трьох добрив чи 30-40 г комплексної суміші). Втретє гладіолуси підживлюють калійно-фосфорними добривами (по 15-20 г кожного компоненту чи 30-40 г осінньої суміші).

3. Після кожного поливу чи рясних опадів землю краще розпушити. Частота розпушення – хоча б кожні 10 днів. Виполювати бур’яни потрібно регулярно. Для спрощення догляду допустиме мульчування легкою органікою після початку росту.

4. Зів’ялі суцвіття варто оперативно видаляти не стільки для продовження періоду декоративності, скільки для захисту рослин і попередження розповсюдження шкідників та збудників хвороб.

5. При виявленні ознак ураження на листі, квітах, пагонах, відставанні в рості, уражені рослини варто викопувати та знищувати, а решту гладіолусів профілактично обробляти інсектицидами чи фунгіцидами.

6. Для високих сортів часто потрібна опора.