Фахівці радять відміряти після цвітіння близько 40-45 днів – і тоді починати викопувати

Восени з настанням перших холодів садівники викопують цибулини гладіолусів та ховають їх для зберігання до наступного сезону. Ранні сорти починають викопувати з середини вересня, пізні – з жовтня. Фахівці радять відміряти після цвітіння близько 40-45 днів – і тоді починати викопувати.

Обрізавши стебла, гладіолуси обережно викопують «із запасом», намагаючись не пошкодити й не загубити дочірні рослинки. Корені та стебла зрізають до основи, обережно обтрушують землю. Після обмивання бульбоцибулини варто відразу обробити у розчині фунгіцидів, посортувати й оглянути на сліди пошкоджень. Просушка в ящиках чи коробках з якісною вентиляцією має тривати 30-40 днів при кімнатній температурі, а в перші дні взагалі бажано при +28-30°С.

Просушені бульбоцибулини обдивляються й очищають лише від брудних верхніх лусочок, відокремлюють діток, обробляють марганцівкою й інсектицидами. Ушкоджені цибулини вибраковуються. У особливо цінних сортів можна вирізати пошкоджене місце й обробити його «зеленкою».

На зберігання гладіолуси розкладають, підписуючи сорт, по ящиках, пакетах чи мішечках з паперу і тканини, де вони будуть вільно «дихати» та не будуть пересихати. Щомісяця цибулини перевіряють і відбраковують.

Зимувати гладіолуси можуть у прохолодному темному місці, сухому і з добрим провітрюванням. Якщо немає погребу, підвалу чи балкону, підійде і холодильник. Оптимальна температура – від +2°С до +6°С, вологість – приблизно 75%. Якщо приміщення занадто сухе, можна пересипати бульбоцибулини вологим сфагнумом чи стружкою.

За матеріалами «Зеленої садиби» та «Дім і сад»