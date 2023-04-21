Красиве листя півоній прикрашає сад переважно у першій частині садового сезону

Півонія трав’яниста – одна з найпопулярніших рослин у саду. Її легко вирощувати і розмножувати, навіть при мінімальному догляді щороку кущі випускають десятки гігантських квітів. Розкішні голівки суцвіть з сотнями шовкових пелюсток, п’янкий аромат, акварельні відтінки й пишні кущі — невід’ємна прикраса весняного саду. «Зелена садиба» розповідає більше про цю рослину та умови її догляду.

Трав’янисті, або садові півонії – переважно сортові та гібридні рослини. Не дивлячись на відмінності сортів по формі, густоті листя, висоті, всі трав’янисті півонії дуже подібні. Від 50 до 150 см в висоту, ці трав’янисті багаторічники дивують навіть корінням: мясисте, потужне, з коренешишками, воно дозволяє рослині витримувати посуху й потужно рости, всього за декілька тижнів весни нарощуючи дивовижну массу пагонів та листя.

Красиве листя півоній прикрашає сад переважно у першій частині садового сезону, а при правильному догляді чарує і до осені. Деякі старі сорти можуть пожовкнути ще влітку, та переважно півонії ошатні весь сезон. Зацвітають перші ранні півонії ще наприкінці травня. Завдяки пізнім сортам насолоджуватись величними квітами можна до середини літа.

Вимоги півонії до місця в саду

Не дивлячись на статус рослини особливої, півонії дивують своїми скромними вимогами до ґрунту та освітлення. І сучасні сорти стають все більш стійкими. Єдина вимога півоній, яку не варто ігнорувати при пошуку місця, – знайти захищені, теплі, добре прогріті сонцем ділянки без ризику перезволоження чи затримки води. Всі інші «середні» садові умови півоніям цілком підійдуть. Трав’янисті півонії полюбляють відкриті чи розсіянно-освітлені ділянки, на яких кущі, як мінімум, 4-5 годин будуть купатися у променях ранкового чи пообіднього сонця (не опівдні).

Трав’янисті півонії чудово ростуть у будь-якій родючій, пухкій, неважкій землі, наприклад, у суглинках. При надмірній щільності краще закласти на дно посадкових ям дренаж та покращити землю органічними добривами і піском. Занадто легкі й бідні ґрунти коригують глиною та органікою. Реакція ґрунту повинна залишатися нейтральною чи злегка кислою.

Детально про посадку та пересадку півоній ми писали в іншому матеріалі.

Особливості догляду за півоніями

Підливати півонії варто лише в посуху – на стадії бутонізації і цвітіння (травень-червень) та коли у рослини закладаються бруньки для цвітіння наступного року (серпень). Підливають півонії зрідка та дуже рясно, щоб ґрунт був зволожений на всю глибину залягання коренів. Стандарт – від 20 до 30 л води на кожен кущ не частіше 1 разу на тиждень.

Підживлення для півоній в перший рік не проводять. Для молодих кущів доцільно провести декілька позакореневих підживлень універсальними комплексними добривами, дотримуючись інструкцій виробника. З другого року для півоній за сезон проводять три підживлення:

на початку росту, коли з’являться перші листки, вносять азотні добрива;

в період бутонізації, орієнтовно в кінці травня чи в перші дні червня, – комплексні добрива;

через 2 тижні після цвітіння – калійно-фосфорні добрива.

Для трав’янистих півоній достатньо 30-50 г добрив на одну рослину. Можна вносити добрива в землю, рясно поливаючи, та краще розчиняти в воді. Варто вдало вибирати час процедури: добрива вносять ввечері або в похмурі дні.

Окрім поливів та підживлення, півоніям потрібно лише розрихлення землі та виполювання бур’янів. На зиму півонії вкривати не потрібно. Для підготовки до морозів достатньо просто зрізати стебла на рівні землі, як тільки вони втратять декоративність. Перед приморозками кущі посипають декількома жменями попелу.

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