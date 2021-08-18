Наприкінці літа півонії можна ділити та висаджувати на нове місце в саду

У серпні завершується літнє цвітіння однорічників і багаторічних рослин. Та в цьому місяці можна не тільки милуватися яскравими квітами на клумбах, але й формувати нові квітники. «Дім і сад» розповідає, які квіти варто пересадити, висадити та посіяти наприкінці літа.

Півонії

Саме наприкінці літа починається період, коли півонії можна ділити та висаджувати на нове місце в саду. Викопати дорослий кущ складно, адже він має розгалужене коріння. На відстані приблизно 30 см від центру рослини її потрібно обкопати по колу, а потім за допомогою лопати або вил витягти кущ на поверхню. Далі йому дають підсохнути, оглядають кореневу систему, видаляють гниле й деформоване коріння, а вже потім розділяють кущ на менші саджанці.

Фото з відкритих джерел

Оптимальний відрізок кореневища – 15-20 см, на ньому має бути п’ять бруньок відновлення. Саджанець потрібно промити в розчині марганцівки (витримати до 30 хвилин), просушити, після чого можна висаджувати на нові клумби.

Для посадки рослин готують лунки розмірами 60х60 см та глибиною від 40 см, які заповнюють живильним пухким ґрунтом. Відстань між лунками – 80-100 см. Розділення кущів півоній проводять один раз на п’ять років.

Ломиніс (клематис)

Якщо на ділянці ростуть дорослі ломиноси (не старіші семи років), то такі кущі можна також ділити наприкінці літа для отримання повноцінних нових рослин.

Фото з відкритих джерел

Існує два способи отримання саджанців клематиса для пересадки:

З повним вилученням материнського куща. Пагони ломиноса в серпні вкорочують до трьох бруньок. Кущ обережно викопують, ділять на частини, стежать, щоб кожна мала окрему кореневу систему. При такому способі поділу багаторічника можна відразу отримати велику кількість нових рослин. Надто старі кущі ділити таким способом не рекомендується, бо у них довге коріння, яке при викопуванні може сильно пошкодитися.

Пагони ломиноса в серпні вкорочують до трьох бруньок. Кущ обережно викопують, ділять на частини, стежать, щоб кожна мала окрему кореневу систему. При такому способі поділу багаторічника можна відразу отримати велику кількість нових рослин. Надто старі кущі ділити таким способом не рекомендується, бо у них довге коріння, яке при викопуванні може сильно пошкодитися. Без викопування материнського куща. Проводиться підкоп з одного боку, витягуються кілька пагонів з корінням, які висаджують на постійне місце в саду. Коріння материнської рослини засипають новою землею.

Клематиси висаджують так, щоб їх кілька годин на день освітлювало сонце, але коренева система при цьому не перегрівалася. Рослини люблять родючий, трохи вологий ґрунт, а ось на низинних ділянках їх вирощувати не рекомендується. Від протягів посадки необхідно ретельно оберігати, інакше квіти й пагони будуть травмуватися при посиленні вітру.

Для посадки ломиносу в саду попередньо готують ями розмірами 50х50х50 см з відстанню між окремими кущами не менше метра. На дно посадкової ями укладають шар дренажу з битої цегли або керамзиту товщиною від 10 до 15 см – така подушка вберігає рослину від загнивання кореневої системи.

Субстрат для заповнення ями готують з перегною, дернової та листової землі, піску, торфу з додаванням деревної золи (до 250-300 г на одну яму) і мінеральних добрив (суперфосфат + калійна сіль). У центрі ями відразу встановлюють опору для молодого куща.

Багаторічники та дворічники

У серпні саме час пересаджувати багаторічники і дворічники, вирощені з насіння, на постійне місце на клумбах, щоб у наступному сезоні вони тішили цвітінням.

Віола (братки, фіалка триколірна). Оптимальний вік розсади – 2-3 тижні. На новому місці молоді кущики швидко починають рости, до осені встигають наростити потужну кореневу систему, яка дозволить рослинам перезимувати без втрат. Уже в наступному квітні яскраві бутони віоли порадують своєю пишністю. Між окремими рослинами рекомендується залишати відстань не менше 20 см.

Фото з відкритих джерел

Орлики (Аквілегія). Після її цвітіння наприкінці літа або на початку осені утворюється багато насіння, яке розноситься вітром, тому з середини літа по всьому саду можна зустріти самосів орлика. Його можна пересадити у серпні-вересні в нове постійне місце. Орлик чудово адаптується до життя на сонці та в півтіні, найкраще розвивається на родючих пухких ґрунтах. Між рослинами залишають від 25 до 40 см вільного простору.

Фото з відкритих джерел

Стокротки (маргаритки). Посіяні в червні у відкриту землю, ці квіти вже на початку серпня формують міцні кущики розсади, яку можна пересаджувати на постійне місце. У серпні молоді маргаритки можна висадити на альпійську гірку. Не рекомендується занадто затягувати цю процедуру, адже до морозів ніжні рослини повинні добре вкоренитися. Щоб квіти перенесли зимівлю без проблем, їхню кореневу систему вкривають шаром мульчі.

Фото з відкритих джерел

Турецька гвоздика. Насіння цієї рослини можна сіяти у відкритий ґрунт на початку серпня, а щитоподібні строкаті суцвіття на міцних стеблах прикрасять квітники наступного сезону. Посів проводять у пухкий живильний ґрунт на глибину 1 см. Після появи сходів рекомендується провести пікіровку розсади та видалити зайві екземпляри. Невибаглива рослина відмінно переносить зимівлю, але при сильних морозах можна вкрити посадки снігом і ялиновим гіллям.

Фото з відкритих джерел

Цибулинні

Навесні на клумбах панують цибулинні рослини – тюльпани, нарциси, гіацинти й інші дрібноцибулинні. Закласти старт буйному цвітінню можна вже з кінця серпня, але не у всіх кліматичних зонах. У центральних та південних областях України цибулинні культури висаджують в кінці вересня-жовтні, а при теплій погоді – навіть на початку листопада.

Фото з відкритих джерел

При посадці важливо дотримуватися певного заглиблення цибулин в ґрунт:

тюльпани – 15 см;

гіацинти – 18-20 см;

нарциси – від 16 до 20 см;

дрібноцибулинні квіти – від 5 до 8 см.

Якщо взимку панує дуже холодна погода, посадки можна вкрити снігом і ялиновим гіллям, але з першими променями сонця додаткове утеплення рекомендується прибрати, а талу воду відвести з клумби.