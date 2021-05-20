Вирощування лаванди в саду – захопливе заняття, але рослині потрібний хороший догляд

Лаванда – багаторічна ефіроолійна та ароматична рослина зі сріблястими вузькими листочками і суцвіттями білої або пурпурово-бузкової гами. Її використовують у фармацевтиці, медицині, ароматерапії та парфумерно-косметичній промисловості. Вирощування лаванди в саду – захопливе заняття, але рослині потрібний хороший догляд.

«Дім і сад» розповідає, як правильно висадити лаванду і коли, як за нею доглядати, а також як використати рослину в дизайні саду.

Лаванду широко використовують у парфумерії та косметології

Способи висадки

Лаванда проростає досить довго, тому сіяти її потрібно якомога раніше – у кінці грудня чи в січні. Насіння проростає погано, тому до посіву його потрібно стратифікувати щонайменше місяць: після замочування його висаджують у контейнер з вологим піском і на 30 днів лишають у холодильнику.

Простіше виростити лаванду, придбавши вже готові саджанці. Їх висаджують у відкритий ґрунт у травні, адже рослина не витримує поворотних заморозків і загалом перепадів температур. Перед висадкою розсаду загартовують впродовж місяця.

Ще один спосіб розмноження лаванди – живцювання. Живці нарізають з однорічних пагонів, оптимальна довжина – 8-10 см. Нижній зріз роблять навскіс під брунькою, листя з нижньої частини прибирають. Перед посадкою зрізані гілки тримають в розчині «Епіну» або підпудрюють нижню частину «Корневіном».

Живці висаджують у ящики або індивідуальні стаканчики з легким ґрунтом у заглиблення 2-3 см. Для кращого приживлення рекомендується їх накрити плівкою або склом та ретельно поливати – земля має бути волога, але не мокра. Укорінення триває від трьох тижнів до півтора місяця.

Лаванда добре вживається з іншими рослинами, головне – щоб вони її не затіняли

Як правильно посадити саджанці лаванди

Лаванду вузьколисту або англійську можна вирощувати у відкритому ґрунті в будь-яких областях, адже вона адаптована до досить холодних зим – до -35С. Для посадки необхідно вибрати високу ділянку, рівень ґрунтових вод не повинен перевищувати позначку 2,5 метра від поверхні, інакше рослина загине від зайвої вологості. Також бажано обирати добре освітлені та захищені від вітру території.

Землю слід ретельно перекопати, розборонувати, виміряти величину pH – для цієї рослини підходить слаболужний ґрунт, кислий вона не витримує. За необхідності рекомендується провести розкислення ґрунту, додавши в нього доломітове борошно або вапно.

Для посадки викопують окремі лунки. Кущ лаванди високорослих сортів садять в яму глибиною до 40-50 см, решту видів можна висаджувати в лунки глибиною до 40 см. Заглиблення кореневої шийки не має перевищувати 5 см. Між рослинами потрібно лишити вільне місце, адже вони сильно розростаються: для високорослих сортів – від 80 см до 1 м, для середніх – 50-60 см, для низькорослих – до 40 см. Після посадки землю довкола рослини злегка притискають, формуючи чашу від країв лунки до стебла – так буде зручніше її поливати.

Лаванду часто використовують у дизайні альпійських гірок чи рокаріїв, адже в дикій природі її переважно можна зустріти в гірських місцевостях

Як доглядати лаванду

Рослині потрібно забезпечити повноцінний догляд. Ті, що перезимували в саду, ранньої весни варто обрізати до гармонійної крони. Вирізати слід усі хворі, зламані та обморожені пагони, проте варто не вирізати більше 1/3 висоти крони.

Також навесні під кущі лаванди вносять азотні добрива, можна використати настій коров’яку чи курячого посліду та розчин селітри, сечовини або гумату натрію. Під кожну дорослу рослину виливають не більше 5 літрів підгодівлі. Друге підживлення азотними добривами проводять через два тижні після першого. Перед цвітінням під кущі вносять збалансоване фосфорно-калійне добриво.

Чи не найбільш вдалим є поєднання лаванди з трояндами червоних та рожевих відтінків

Влітку лаванду слід кілька разів прополювати: бур’яни потрібно видаляти до того, як вони скинуть насіння. Після прополювання можна акуратно розпушити землю, щоб на поверхні не лишалося затверділої кірки.

Лаванда любить вологий ґрунт, але часті поливи можуть призвести до випрівання коренів, тому поливати її варто раз на 10-14 днів у залежності від погодних умов. Молоді рослини слід зволожувати частіше, ніж дорослі.

Якщо вам вдасться досягнути кущів однакової висоти, вони ефектно підкреслять і прикрасять доріжки саду

Ідеї використання лаванди в дизайні саду: