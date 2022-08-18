Півонії – рослини світлолюбні, тому висаджувати їх потрібно на сонячних місцях

Починаючи з перших чисел травня і закінчуючи останньою декади липня півонії наповнюють сад яскравими фарбами і чудовим ароматом. Півонії бувають деревовидні та трав’янисті, їхні квіти відрізняються за кольором, розміром та формою, можуть бути звичайними та махровими, а листя теж вирізняється особливою декоративністю навіть після завершення цвітіння. Розповідаємо детальніше, як та коли потрібно садити півонії, де та як саме, а також як зрозуміти, що їх час пересаджувати.

Де садити півонії

Півонії – рослини світлолюбні, тому висаджувати їх потрібно на сонячних місцях, але можливе і вирощування в півтіні. Кількість сонця регулює кількість і розмір квітів. Також місце для півоній повинно бути добре захищене від вітрів і різких протягів. Рости півонії можуть на будь-якому ґрунті, але більше люблять суглинки, чисті й окультурені. Не переносять ці квіти тільки заболочені і занадто сирі ґрунти. При виборі місця потрібно звернути увагу на ґрунтові води, які повинні бути на глибині не менше 50-70 см. Ігнорування цього фактору призведе до гниття кореневої системи і загибелі рослин.

Коли садити

Найкращим часом для висаджування півоній вважається період з середини серпня і до кінця вересня. Якщо посадити півонії в цей час, то до зимових холодів рослина встигне прижитися і розвинути кореневу систему.

Зважайте також на прогноз погоди: виберіть час, коли після пересадки буде мінімальна ймовірність дощів упродовж хоча б двох тижнів. Коріння півоній не терпить перезволоженого ґрунту, особливо після санітарної обрізки. Тому полив після пересадки повинен бути контрольований – за необхідністю, а не у вигляді опадів, які можуть призвести до загнивання коріння.

Як зрозуміти, що півонії потрібна пересадка

Зрозуміти, що саме в цьому серпні чи вересні пора пересаджувати півонію, можна за такими ознаками:

півонія починає квітнути менш рясно або взагалі не цвіте;

велика кількість бутонів почала в’янути, навіть не розквітнувши;

квіти стали дрібними;

кількість пелюсток в квітах зменшилася;

квіти з’являються тільки на зовнішніх краях куща, а всередині куща – лише зелень;

кущ, посаджений осторонь від інших рослин, вже розрісся настільки, що заважає своїм сусідам.

Навіть одна з таких ознак є приводом для пересадки півонії.

Як підготувати ділянку до посадки

Підготувати заздалегідь місце висаджування для півоній дуже важливо. Від цього залежить ріст рослини, розвиток, цвітіння і тривалість життя. Ями слід підготувати за місяць до висаджування рослини, щоб земля встигла добре осісти. Їх викопуються на відстані 80-100 см одна від одної глибиною 60-70 см та діаметром 55-70 см (діаметр ями повинен бути вдвічі більшим за діаметр кореневої системи). Правильна схема висаджування півоній допоможе не тільки самим рослинам в розвитку, але й полегшить догляд за квітами.

У ями необхідно додати спеціальну суміш – компост, торф і перепрілий гній з домішками 150 г сульфату калію, 350 г кісткового борошна і 170-200 г суперфосфату. Якщо ґрунти глинисті, можна додати 140-170 г гашеного вапна. Весь подібний склад перемішується з верхнім шаром землі і втрамбовується. У результаті ви повинні отримати приблизно половину ями поживної суміші, яка і буде запасом потрібної кількості поживних речовин на майбутнє.

Як підготувати півонію до пересадки

За добу до пересадки обріжте сухе листя і зріжте весь кущ на висоту 15-20 см від коріння. Відтепер рослині не потрібні «поглиначі» води та поживних речовин, всі сили вона повинна направити на вкорінення. Навколо куща викопайте кільце глибиною 15-20 см, відступивши від самого куща приблизно півметра, рясно його полийте: на дорослий кущ знадобиться 30-40 літрів води. Коріння і земля довкола за добу має просочитися вологою, щоб мінімізувати пошкодження при викопуванні.

Підготовлений кущ обережно розхитайте, підкопуючи його вилами. Лопату краще не використовувати, оскільки нею легко пошкодити як коріння, так і шийку. Якщо ви хочете просто пересадити рослину на нове місце — зразу ж перекладайте півонію у підготовлену лунку і загорніть коріння землею.

Якщо вам потрібно поділити кущ і розсадити декілька окремих рослин, алгоритм дій такий:

обережно промийте коріння від землі, помістивши його під струмінь проточної води;

покладіть рослину у затінку, прикривши коріння повітрепроникною тканиною, та залиште на 7-8 годин, щоб корінці трохи втратили тургор;

уважно обстежте коріння і видаліть усі підозрілі корінці – підгнилі, сухі, пошкоджені;

розділіть кущ на кілька окремих: кожен новий кущ має бути з 3-4 придатковими корінцями і 3-4 бруньками;

обробіть коріння кожного куща у бордоській рідині, а місця зрізів притрусіть крейдою або подрібненим деревним вугіллям;

залиште півонії ще на добу, прикривши їх тканиною, після чого обробіть у блідо-рожевому розчині марганцівки, у якому витримайте коріння на протязі 1,5-2 годин;

пересаджуйте півонії на обрані нові місця.

Як садити півонії

Обов’язково розпушіть землю: у ямі не повинно бути великих грудок, які можуть пошкодити коріння. Потрібно поставити рослину в ґрунт так, щоб бруньки відновлення були заглиблені не більше ніж на 3-4 см за умови вирощування на суглинках і не більше ніж на 5-6 см на піщаних ґрунтах.

На дні ями сформуйте конус з ґрунту, на його верхівку опустіть середину куща так, щоб корінці вільно лежали на схилах конусу, додатково розправте їх руками, після цього засипте землею. Не варто утрамбовувати ґрунт навколо куща, щоб не поламати молоді коріння, а також, щоб не змінити його поглиблення, що може позначитися на його розвитку і цвітінні в майбутньому.

Після посадки рясно полийте півонію відстояною водою або розчином стимулятору коренеутоврювання і замульчуйте. Через декілька днів перевірте, чи не опустився кущ разом із землею та при необхідності скоригуйте його положення. Подальший догляд за висадженими півоніями полягає в своєчасному і систематичному поливі.

За матеріалами KvitkaInfo, AgroMarket

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