Шукаєте ідеї для модної кухні? Не знаєте, якого кольору кухонні меблі вибрати, щоб зробити ваш інтер'єр стильним, але водночас таким, який не втратить свого модного вигляду й за кілька років? Ви потрапили в потрібне місце! Ось 10 кольорів кухонь, які будуть в тренді у 2025 році.

Вибір правильного кольору кухонних меблів – одне з найважливіших рішень при проєктуванні кухні. Колір кухні впливає не лише на зовнішній вигляд інтер'єру, але й на його сприйняття – атмосферу, настрій, стиль. Кухня є серцем дому, тому варто робити ставку на кольори, які є не лише модними, але й дружніми, функціональними та завжди актуальними.

Сайт Dobre mieszkaj зібрав 10 найкрасивіших кольорів для кухні, які відповідають сучасним тенденціям, але при цьому не набриднуть через сезон. Ось натхнення, яке допоможе вам створити кухню своєї мрії.

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1. Кухня кашемірового кольору – елегантна та класична

Кашеміровий колір став справжнім хітом останніх місяців. М'який, приглушений, балансує між бежевим і сірим, з ледь помітним відтінком рожевого. Кухонні фасади в цьому кольорі виглядають м'яко та елегантно. Кухня кашемірового кольору – ідеальний вибір для тих, хто шукає альтернативу класичному білому, але не хоче використовувати яскраві кольори. Кашемір добре поєднується зі світлим деревом, мармуром та аксесуарами зі старого золота. Він додає інтер'єру теплоти й гармонії, водночас виглядаючи дуже сучасно.

Ідея модного кольору кухні 2025. Колір кухонних меблів – кашемір. Дизайн Естери та Роберта Сосновських, Studio Projekt. Фото Фотомохіто

2. Кухонні меблі оливкового кольору створюють інтер'єр з природним характером

Оливково-зелений колір на кухні – це вибір для любителів природи та спокійних, землистих тонів. У цьому відтінку є щось благородне та заспокійливе – він нагадує про оливкові гілки та середземноморський клімат.

Оливкова кухня добре виглядає як у матовому, так і в атласному глянцевому виконанні. Оливкові фасади чудово поєднуються з теплою деревиною, латунню та піщаним каменем. Вони ідеально підходять для кухонь у стилі рустик, бохо та сучасних органічних кухонь. Це колір, який приносить рівновагу та спокій.

Дизайн інтер'єру від студії Каміко

3. Зелень шавлії на кухні

Шавлія – м'який, приглушений відтінок зеленого, який набирає популярності в дизайні інтер'єру. На кухні він виглядає надзвичайно свіжо, легко і природно. Це ідеальний вибір для скандинавського, японського або ретро стилю.

Шавлія на кухні добре поєднується з білим, світлим деревом, чорними деталями та золотими ручками. Кухня шавлієвого кольору додає в інтер'єр спокійну і розслаблену атмосферу – як з саду.

Дизайн: Катажина Гутовська, Анна Фургалінська-Сєк, HOH Studio. Фото Кінги Скалік

4. Кремові кухонні меблі – вічна класика

Кремова кухня ідеально підходить для тих, хто хоче отримати яскравий, але не холодний ефект інтер'єру. Кремовий є більш теплою версією білого кольору – він чудово відбиває світло, але водночас додає інтер'єру м'якості та затишку.

Кремова кухня пасує як до класичних, так і до сучасних інтер’єрів – достатньо лише змінити аксесуари. У поєднанні з темним деревом, чорним або каменем вона виглядає елегантно, а зі світлими кольорами - свіжо і легко.

Колір кухонних меблів - кремовий. Дизайн: Моніка Ордисінська, студія Decoroom. Фотографія та стилізація - Марта Белінг, Pion Level photography

5. Блакитна кухня оптично збільшує невеликий інтер'єр

Блакитний – це колір, який приносить на кухню легкість, свіжість і позитивну енергію. Він асоціюється з небом і чистою водою, тому добре підходить для кухонь, натхненних природою, гемптонським, вінтажним та прибережним стилями.

Кухонні меблі у блакитному відтінку добре поєднуються з білим, золотим, нержавіючою сталлю і світлим деревом. Синій колір оптично збільшує простір, тому є гарним вибором для невеликих кухонь. Його також можна поєднувати з сильнішими кольорами, такими як темно-синій або смарагдовий.

Колір кухонних меблів - синій. Дизайн інтер'єру від Hanna Pietras Architects. Фото Kroniki

6. Темно-сині кухонні меблі

Темно-синій – сильний, елегантний і рішучий колір. Він дуже стильно виглядає на кухні, це ідеальний вибір для любителів стильних інтер'єрів. Кухонні фасади темно-синього кольору добре виглядають як у глянцевому, так і в матовому виконанні. Особливо ефектно вони виглядають з мармуровою стільницею, золотими ручками або дерев'яними аксесуарами.

Темно-синій колір пасує як до класичних, так і до сучасних аранжувань. Він добре виглядає на великій поверхні, але також добре підійде для кухонного острова або верхніх шаф.

Колір кухонних меблів - темно-синій. Дизайн інтер'єру від Decoroom. Фото Інтер'єри в об'єктиві

7. Рожева кухня? Жіночно і сміливо!

Рожевий давно перестав бути кольором лише для дітей. На кухні він може бути ніжним, елегантним і надзвичайно стильним. Особливо модними сьогодні є пудрово-рожевий, брудно-рожевий, абрикосово-рожевий та рожевий з відтінком бежевого.

Такі кухні чудово виглядають у стилях арт-деко, сучасний гламур та вінтаж. Рожеві кухонні меблі чудово поєднуються з чорним, золотим і мармуровим кольорами. Такий вибір свідчить про сміливість, індивідуальність і відмінне відчуття тренду.

Колір кухонних меблів - рожевий та абрикосовий. Дизайн інтер'єру - Іґа Костршевська, Кароліна Май, студія Kamiko. Фото Kadry Proste

8. Сучасна чорна кухня

Чорний колір на кухні все ще в тренді. Це колір для сміливих, але він також дуже універсальний, якщо його правильно організувати.

Чорна кухня добре виглядає як повністю чорною, так і в поєднанні з дерев'яними, білими або золотими акцентами. Тут важливе правильне освітлення – чорні меблі поглинають світло, тому переконайтеся, що у вас є світлі стіни, хороші світлодіоди і, можливо, глянцеве покриття.

Колір кухонних меблів - чорний. Дизайн інтер'єру від бюро Our New. Фото Марти Белінг, Pion Level

9. Бежеві кухонні меблі – теплий тренд, який ніколи не набридає

Бежевий – це колір, який повертається в моду. Нейтральний, теплий та позачасовий. Кухні в бежевому кольорі виглядають затишно і по-домашньому. Вони пасують як сучасним квартирам, так і класичним будинкам з душею.

Бежевий добре поєднується з деревом, чорним, білим і золотим. Це колір, який відкриває широкі можливості для дизайну – ви можете змінювати аксесуари та кольорові акценти, а бежевий фасад завжди буде пасувати.

Колір кухонних меблів - бузок і дерево. Дизайн розроблений Веронікою Будзіховською з To Be Design. Фотографія Марти Белінг, Pion Level Interior Photography

10. Дерев'яна кухня – природність, яка завжди буде модною

Природні, затишні та сповнені характеру – дерев'яні кухонні меблі надають інтер'єру неповторної атмосфери. Вибирайте світлий дуб, класичний горіх або модні нині фасади в стилі ретро з видимим зерном.

Дерев'яні кухні добре поєднуються з білим, чорним, бетонним і навіть пастельними кольорами. Вони добре вписуються в скандинавський, сільський, японський або лофт стилі. Їхньою перевагою також є те, що з віком вони набувають ще більшого шарму.

Колір кухонних меблів - дерев'яний. Дизайн інтер’єру – Роланд Станчик, RS Studio. Фото Budzik Studio

Який колір кухні обрати?

Обираючи колір кухні, враховуйте розмір приміщення, кількість денного світла, оздоблення стін та підлоги, а також ефект, якого ви хочете досягти.

Хочете, щоб вона була світлою і свіжою? Обирайте синій, кремовий або бежевий. Хочете інтер'єр з характером? Обирайте темно-синій, чорний або оливково-зелений. Або ви шукаєте щось витончене і сучасне? Тоді добре підійдуть кашеміровий, рожевий або шавлієвий.

Будь-який з цих кольорів може стати основою для кухні вашої мрії – все, що вам потрібно зробити, це підібрати аксесуари, освітлення та текстури. Одне можна сказати напевно: колір кухні дійсно має значення. Він створює атмосферу, впливає на настрій родини і визначає стиль всього інтер'єру.

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