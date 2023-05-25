Такі глибокі, але не кричущі кольори роблять інтер'єр статусним і харизматичним

Дизайн сучасної кухні істотно змінюється завдяки появі гібридних стилів, модних трендів, колористичних схем і оздоблювальних матеріалів. Кухонні інтер'єри набувають нового вигляду, спрямованого на близькість до природи в злитті зі стилістикою мегаполісу. EDS розповідає про нові тренди та актуальні тенденції 2023 року в дизайні кухні.

Відтінки грозового неба

Такі глибокі, але не кричущі кольори роблять інтер'єр статусним і харизматичним. Насичені тони підходять для фасадів кухонного гарнітура, що дає змогу візуально відокремити зону готування. А ось для оздоблення стін, оформлення їдальні та диванної зони кращі нейтральні світлі відтінки: кремові, бежеві, пісочні. Вони органічно доповнюють складний сірий, створюючи кухонному гарнітуру відповідний антураж.

Графічна монохроматика

Багата палітра відтінків сірого – універсальне рішення для будь-якого інтер'єру: від класики до лофту і хай-тека. Зараз найбільш затребувані нейтральні сірі тони, здатні додати затишку і візуально об'єднати вітальню і кухню. Сміливо поєднуємо в обстановці кілька відтінків, а ультрамодним і динамічним монохромний інтер'єр зроблять виразні чорні деталі: предмети меблів, аксесуари та світильники.

Світле дерево, асфальт, бетон

Впустити частинку природи в інтер'єр і при цьому залишатися в рамках міської естетики сучасного житлового кварталу – один з головних інтер'єрних трендів. Теплі природні тони світлого дерева в поєднанні з урбаністичними відтінками сірого каменю, асфальту і бетону – модна колористична ідея оформлення кухні. Така колірна гама підійде і для стилю еко, і для неокласики, і для мінімалізму.

Планувальні рішення

Планування кухні залежить від конфігурації та площі приміщення, розташування вікон і функціоналу інтер'єру. У більшості випадків використовується три традиційні варіанти – кутова кухня, лінійна кухня та кухня з островом.

Кутове планування вважається найбільш ергономічним. Розширити функціонал «кута» можливо завдяки додаванню посудної вітрини і високого блоку з вбудованою технікою. Так кутова кухня стане більш естетичною і місткою.

Кухня з лінійним плануванням – це класика. Зараз лінійні рішення, які ідеально підходять для прохідних зон, використовуються переважно при вбудовуванні гарнітура в нішу. При цьому меблевий комплект доповнюється високими пеналами для інтеграції техніки. Щоб розбити монотонність конструкції, пенали виконуються в контрастному кольорі й можуть бути різної глибини. Що ж стосується їдальні, то вона може бути в будь-якому форматі, але легшим і мобільнішим виглядає комплект зі скляним столом і стільцями на тонких ніжках.

Острів здатний об'єднати дві зони – кухонну та їдальню, але він також здатен і розмежувати їх. Все залежить від поставленого завдання. Острів може бути виконаний у тій самій колірній гамі, що й уся кухня, а може бути й абсолютно контрастним – тоді він відіграватиме роль арт-об'єкта. Можна розмістити на острові мийку з посудомийною машиною, можна розмістити в ньому модулі для зберігання, підібрати стільці потрібної висоти – і вже є барна стійка. Крім звичних нам прямокутних островів, зараз є можливість проектувати і кухонний острів з радіусними фасадами і округленими стільницями. Острів також може бути і Г-подібний.

Серед меблевих новинок 2022-2023 найбільшим попитом користуються мінімалістичні моделі з оригінальними деталями. Лаконічні форми і плоскі фасади – ультрамодна сучасна кухня зовні здається простою, але це оманливе враження. Композицію ускладнює поєднання матових і глянцевих фасадів двох кольорів, комбінація закритих шаф і відкритих полиць і, звичайно, виразні деталі чорного кольору. Вони виступають у ролі акцентних елементів і не перевантажують інтер'єр, оскільки представлені у вигляді легких штрихів, але їхня присутність робить обстановку дуже ефектною.