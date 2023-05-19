Немає нічого легшого у створенні та експлуатації, ніж інтер'єр вітальні в стилі лофт

Стиль лофт в інтер'єрі квартири, або як його ще називають «урбаністичний», став уособленням сучасного міського стилю та привабливою ідеєю для молодих та прогресивних людей у ​​всьому світі. Де і як зародився стиль лофт, які його основні риси, розповідає «Реммо».

Історія стилю лофт

Слово «loft» перекладається з англійської як «горище», «апартаменти нагорі». Лофт – це сучасний промислово-урбаністичний стиль інтер'єру, для нього характерна велика кількість відкритого простору та наявність індустріальних елементів (дуже високі стелі, великі вікна, необроблені цегляні стіни, відкриті балки та труби, цементна підлога та багато іншого).

Спочатку передбачалося, що лофт відноситься до колишніх будівель, перетворених для житлового використання. Більш нові розробники вважають, що лофти можуть стосуватися будь-яких квартир, які відповідають принципам дизайну лофту: відкриті планування, великі вікна та унікальне оздоблення в міському стилі. Ці розбіжності призвели до нової термінології та появи таких понять як «справжній» лофт, стилізація під лофт, нео-лофт, псевдо-лофт тощо.

Є деякі розбіжності й у тому, коли саме з'явився цей стиль. Є думка, що стиль лофт бере початок з 20-х років XX століття, коли економічна ситуація, що склалася, змусила людей розширювати «ареал проживання».

Найчастіше говорять про те, що ідея використання будівель колишніх мануфактур під квартири виникла у 1940-х роках у колишніх фабричних районах Нью-Йорка, коли місцевим фабрикам та майстерням довелося переїхати з центру міста до передмість у зв'язку з підвищенням цін на землю. Ці приміщення швидко спорожніли, і власники, не знайшовши іншого застосування, почали продавати їх майже за безцінь. У результаті вільні площі, переважно лофти Мангеттена, стали займати художники: їх приваблювали низькі ціни на оренду приміщень, а також власне функціональні характеристики (хороше освітлення, високі стелі). Тут вони проводили виставки, обладнали студії.

До 50-х років лофт-квартири стали дуже популярними та отримали статус відновленого та облагородженого житла: успішні юристи та фінансисти стали винаймати великі кімнати в історичному центрі міста, які вже не були доступні молодим художникам. І лофт перестав бути частиною богемного життя, ставши модним і дорогим житлом. Слідом за США світова криза вразила більшість європейських міст. Промислові будівлі звільнили центральні вулиці, і порожні приміщення почали перебудовуватися в житлові квартири, керуючись новим розкішним трендом.

Основні складові стилю лофт

Відкритий студійний простір

Мінімальне використання внутрішніх стін та перегородок – основне правило стилю, що виходить із самої його концепції. У поєднанні з великими вікнами, в ідеалі від самої стелі до самої підлоги (і без використання тюлю або штор), породжує велику кількість повітря і світла – в першу чергу природного.

Високі стелі

Індустріальний лофт пізнаваний багато в чому завдяки своїм стелям в тандемі з балками, неприкритими вентиляційними конструкціями або комунікаційними трубами.

Індустріальні атрибути

Цегляна кладка, груба штукатурка та труби є важливими частинами цього стилю. Якщо будинок не цегляний та недоцільно відтворювати справжню цегляну стіну, варто зробити імітацію кладки, наприклад, за допомогою спеціальної плитки. Поверхню з бетону при необхідності також можна імітувати – допоможе декоративна штукатурка.

Брутальність

Чоловічий декор зазвичай відомий простотою, використанням темніших відтінків і теплих дерев’яних тонів, тому він так добре працює в інтер’єрі лофта. Незважаючи на грубість і недбалість, у стилі лофт присутні й світлі плями – наприклад, абсолютно білі стелі.

Практичні меблі

Для лофта в цілому характерний мінімалістський підхід, який полягає в тому, щоб мати все необхідне без непотрібного безладдя та захаращення. Тому меблі повністю функціональні, до того ж допомагають розділяти окремі зони приміщення. Найчастіше для лофта характерна велика кількість посадкових місць та дивовижні розміри диванів та крісел.

Неординарні аксесуари

Традиційно аксесуари покликані персоналізувати інтер’єр та перетворити його на живий простір. Ключ до вибору аксесуарів для лофта – це вибрати предмети, які не просто подобаються, але і корисні. Різні графіті, абстракції, плакати та навіть дорожні знаки також є в інтер’єрі в стилі лофт.

Колір

Найкращі варіанти базових відтінків – це сірий, блакитний, білий, коричневий. Але необов’язковий абсолютний монохром. Колір – один з найкращих способів додати індивідуальність у будь-яку обстановку, особливо у стилі лофт. Не виключайте сміливі відтінки, можете додати їх там, де на них найменше очікують, наприклад, спальня, ванна або фойє.

Кухня в стилі лофт

Говорячи про кухню в стилі лофт, йдеться як про стилізацію під лофт саме приміщення кухні, так і про кухонну зону у величезній студії, оформленій у цьому стилі. Одне з основних правил облаштування лофта – кухня має бути максимально урбаністичною і навіть дещо брутальною. Вітається так званий первозданний і навіть «непрезентабельний» вигляд – потертість, іржа, тріщини.

Найкраще, якщо стіни та підлога такої кухні не матимуть слідів декоративного оздоблення, тут чудово виглядає гола цегляна кладка, бетон, штукатурка, важливо залишити кухонні комунікації відкритими. Добре вписується декор із металу, дерева, скла, каменю, мотузки, дроту. На кухні краще використовувати сучасну побутову техніку, високотехнологічну та блискучим хромом та сталлю. Але можна запозичувати стилізовані під минуле століття холодильник, плиту, мікрохвильову піч і тощо.

Якщо говорити про кольори – це сірий, білий, цегляний, бежевий, теракотовий. Стелю найкраще робити білою, проте, наприклад, бетонні сірі плити без оздоблення теж підійдуть. Підлога повинна поєднуватися з рештою оформлення, вона може бути білою, сірою, коричневою, чорною, темно-червоною, бажано з натуральних матеріалів або бетону. Кухня має бути добре освітлена завдяки великим вікнам, стильним металевим люстрам або множинним світлодіодам. Столову зону можна відокремити освітленням, відкритою шафою з посудом, барною стійкою, іншою обробкою підлоги або килимом.

Вітальня в стилі лофт

Немає нічого легшого у створенні та експлуатації, ніж інтер'єр вітальні в стилі лофт. Відкриті цегляні стіни відмінно поєднуються з чорно-білими друкарськими принтами, великі вікна чудово співіснують з ворсистими та кудлатими килимами, а залізні труби гармонують з грубими дерев'яними підлогами.

Зробіть більшу частину стін із цегли або бетону, доповнивши їх підлогами та декором із деревини. Ця мульти-текстура збереже простоту інтер'єру при використанні коричневої, сірої, чорної та зеленої палітри кольорів. Обов'язковий великий і зручний диван для гостей, журнальний столик, можуть бути крісла, пуфи. «Потерті» і «старі» текстури у вітальні чудово сусідять із сучасними світильниками і телевізором.

Що потрібно залишити: масивні дерев'яні балки, металеві труби, рельєфна арматура, зовнішнє проведення. Меблі: функціональні, її небагато, вони не заважають і не загороджують простір, доречна стилістика «ретро», але без дрібної вигадливої ​​фурнітури, дешеві меблі з ДСП зовсім не актуальні.

Освітлення має бути достатньо, добре підходять хромовані бра на довгих штангах, великі стельові лампи на підвісах, люстра-павук тощо. Книги, картини, декоративні пляшки, кашпо та вази, об'ємні кольорові подушки, художні фотографії, картини та абстрактні ілюстрації – відмінні варіанти декорування вітальні у стилі лофт, звичайно, бажано, щоб це були ексклюзивні та авторські дрібниці.

Спальня в стилі лофт

Особливістю спальні в стилі лофт є демонстрація характерних рис індустріального інтер'єру – високих стель, яскравого світла та легкості простору. Наприклад, ліжко з високою спинкою чи балдахіном – ідеальний варіант, щоб відчути висоту кімнати.

Наповнити спальню промисловими штрихами допоможуть цемент та поліровані бетонні поверхні, а також декор, меблі та освітлювальні прилади у відповідній стилістиці. Пом'якшити агресивні промислові елементи допоможе мікс з елементами сучасного еклектичного мистецтва.

Вибілені простори завжди здаються більш відкритими, тому нашарування білих текстур у спальні – чудовий спосіб надати їй більш об'ємний і безмежний характер. Відкрита цегла практично синонімічна із сучасним міським лофт-стилем: чим більше природності у фарбі, яка вицвіла або потріскалася з роками, тим краще. Це можна зімітувати за допомогою плитки або шпалер.

У спальнях лофту теж часто залишають функціональні елементи відкритими: опорні балки, крокви та димарі. Деревні тони допомагають зробити суворі простори лофту більш теплими та привабливими. Один із секретів, як зробити відкритий та мінімалістичний простір спальні лофту більш примітним, – залишити деякі деталі трохи незавершеними (наприклад, не до кінця заправлене ліжко). Почніть із текстурних тканин для оформлення ліжка (льон – завжди гарний вибір), щоб створити максимальний візуальний та тактильний інтерес до цього місця. Велика картина чи дзеркало на всю стіну зроблять вашу спальню більш невимушеною або навпаки – стильною та екстравагантною.

Ванна в стилі лофт

Ванні кімнати у стилі лофт дуже популярні. Тут ми зустрінемо ті самі архетипи стилю лофт – поєднання цегляної кладки з відкритими балками, трубами та металевими елементами. Труби, стоки, батареї не ховають, а навпаки – виставляють та підкреслюють.

Для покриттів для підлоги є попит як на природний бетон, так і плитку, яка виглядає як справжній бетон. Колір: множинні відтінки сірого, чорного та білого кольору важливо включити в інтер'єр. Багато хто також не відкидає природні бронзові та сталеві кольори сантехніки. Якщо ви зупинилися на душовій кабіні, майте на увазі, що простір для прийняття душу має бути досить відкритим. Зазвичай він відокремлений від решти ванної тільки скляними стінами або й не відокремлений взагалі.

Існує також тенденція до змішування обробки та матеріалів у ванній кімнаті. До всіх цих холодних і агресивних елементів можна додати щось вінтажне: багато прикрашені крани, фарфорові раковини та чавунні ванни. Це лише посилить «індустріальний» ефект.