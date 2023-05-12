Необхідно подбати про те, щоб забезпечити максимально можливий доступ до природного світла та сонячних променів

Дизайн – це наука. Як і в хімії, у ньому потрібно знати правильну формулу. Якщо скомбінувати елементи відповідно до неї, то ви уникнете вибуху. На що слід звертати особливу увагу при проектуванні інтер'єру і яких помилок, що найбільш повторюються, варто остерігатися, розповідає EDS.

Занадто багато кольорів

Яскраві кольори – привабливе доповнення до інтер'єру. Вони освіжають і надають незвичайності. Але необхідно дотримуватися кількох основних правил. Завжди комбінуйте кольори однакового спектру, тону та насиченості, максимум 4 відтінки. Це головне правило комбінаторики кольорів.

Тільки білий

Інша проблема – коли в інтер'єрі не вистачає кольору. Він виглядає холодним до стерильності. У ньому немає ідеї, і він створює атмосферу швидше офісу, ніж справжнього будинку.

Біла кухня вже багато років є затребуваним варіантом, і якщо ви її вибрали, то ви точно не промахнулися. Єдине, на що потрібно звернути більше уваги, це правильні аксесуари у вигляді теплих і оригінальних речей, які пом'якшують білий інтер'єр. Біла кухня не буде холодною, якщо ви додасте їй затишку. Для цього чудово підійдуть такі матеріали, як дерево чи метал. Так само зверніть увагу на кольорові елементи в інших кімнатах.

Надлишок килимів

Люди люблять килими. Перевага килимів полягає в тому, що вони додають відчуття тепла, а також захищають підлогу у місцях частого зіткнення з меблями. Але щоб удома не почуватися, як на перському ринку, потрібно ставитися до них обережно і розташовувати їх тільки там, де це має сенс. Так вийде оптичний розподіл простору, а цікавий візерунок скрасить велику голу поверхню.

Нестача природного світла

Необхідно подбати про те, щоб забезпечити максимально можливий доступ до природного світла та сонячних променів. Якщо у вас немає великих французьких вікон, скляні перегородки та вітражі замість класичних дверей також дозволять світлу проникати з кімнати до кімнати. Чим менше у вас заповнених ділянок у кімнаті, тим вона здаватиметься просторішою та світлішою. Поділ кімнат скляною перегородкою – розумне рішення для отримання світла там, де зазвичай потрібне штучне освітлення.

Надлишок модерну

Сучасний стиль модерн, як і раніше, викликає багато питань. Кожен із нас може уявити його по-своєму. Його перевага – простота кольорів та форм, тому у нього все більше й більше шанувальників. Він нейтральний і застосовний до більшості інтер'єрів. Але врахуйте, що інтер'єр повинен відбивати вашу індивідуальність. Чистий модерн дуже елегантний, але дух будинку ви повинні створити самі.

Якщо ви любите квіти, пограйте з найпопулярнішими елементами стилю Urban Jungle. Якщо ви шанувальник екзотики і любите подорожувати, поєднуйте сучасність із речами у так званому балійському стилі.

Неправильне поєднання стилів

Поєднання різних стилів – це дисципліна для цінителів дизайну. Іноді може підказати інтуїція, що саме потрібно, але іноді корисно отримати пораду від фахового дизайнера і перенести інтер'єр на папір, щоб краще уявити його остаточний вигляд і можливості. Це заощадить бюджет проекту та вбереже від розчарувань.

Нетворчий безлад

Не варто економити на просторих шафах та спеціальних системах зберігання, адже вони позбавлять непотрібних пошуків і, крім того, спростять підтримку порядку. Полиця або стелаж із ящиками для зберігання (особливо у передпокої) врятують від неприємних повернень за забутими речами. Відкрита шафа візуально не зменшить маленький передпокій і надасть достатньо місця для зберігання предметів першої необхідності, яких може не вистачати поза домом.