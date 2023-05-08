Головна особливість такого типу квартир – можливість змінювати функціональність приміщення, пристосовуючи його під різні потреби сім’ї

Сучасний ринок нерухомості насичений квартирами вільного планування і тенденція росту попиту на таке житло вже тривалий час незмінна. Чому девелопери реалізують проєкт open space та чим це вигідно майбутнім власникам, розповідає Blago Developer.

Що таке квартири вільного планування

Це житлове приміщення без перегородок, в якому визначена забудовником лише кухня та санвузол. Мета такого планування полягає в наданні можливості власнику такого житла на свій розсуд розділяти площу, орієнтуючись лише на особисті вимоги до комфорту і розставлення речей.

Хоча сучасні забудовники пропонують широкий вибір зручних та ергономічних планувань, є чимало людей, які мають інше бачення зонування і після придбання квартири вдаються до перепланування. Простір open space полегшує цей процес, залишаючи право планування його власнику.

Головна особливість такого типу квартир – можливість змінювати функціональність приміщення, пристосовуючи його під різні потреби сім’ї. При необхідності, легко варіювати простір гостьової, спальні, гардеробу, дитячої кімнати. Для порівняння, з фіксованим плануванням такі зміни неможливі. Це актуально при зміні складу сім’ї, народженні дітей чи переїзду когось із рідних.

Також вільне планування ідеально підходить для реалізації нестандартних дизайнерських рішень. Правильно облаштована оселя матиме ексклюзивний та стильний вигляд.

Переваги вільного планування

1. Не потрібно зносити перегородки, що зменшує обсяг брудних робіт під час ремонту. А якщо в новобудові вже живуть люди, то перепланування такої квартири не створюватиме гучних звуків та дискомфорту сусідам.

2. Великий вибір інтер’єрних рішень, які пропонують сучасні дизайнери. У приміщеннях open space легко реалізувати будь-який стиль: класика, ретро, лофт, хай-тек тощо.

3. Через відсутність стін можна в будь-який час змінювати зонування, розташування меблів, не порушуючи дизайнерської концепції, додавати або забирати кімнати залежно від потреб сім’ї.

4. Відсутність бар’єрів між мешканцями квартири. В результаті покращується комунікація та взаємодія між членами сім’ї.

5. Можливість відчути себе архітектором та проявити власні творчі фантазії.

Що не можна робити у квартирах вільного планування:

1. Змінювати розташування сухих і мокрих зон, переносити стояки. Тобто, ванна і туалет мають бути лише в тому місці, де передбачив забудовник.

2. Збільшувати площу санвузла.

3. Встановлювати радіатор на балконі чи лоджії.

4. Втручатися у вентиляційну систему.

5. Робити кімнати площею до 9 м2.