Багатофункціональні меблі, наприклад, розкладний диван, може стати гарним рішенням в невеликих приміщеннях

Однокімнатна квартира – це завжди про обмежений простір, де немає місця зайвим речам. Проте є речі, без яких точно не обійтися, особливо – якщо у вас квартира-студія. Jysk склав добірку товарів, які точно знадобляться в такому помешканні.

Багатофункціональні меблі для вітальні та кухні

У невеликій однокімнатній квартирі перед вами постає складне завдання об’єднати спальню з вітальнею. Важливо, щоб ви могли у цьому просторі спати, їсти та відпочивати. Багатофункціональні меблі, наприклад, розкладний диван, може стати гарним рішенням в невеликих приміщеннях. Подумайте, чи може ваш журнальний столик також функціонувати як приліжкова тумбочка. Для спання на дивані краще вибрати додатково топ-матрац, який забезпечить вам максимальний комфорт.

Створення затишку

Після того, як у вас є всі необхідні меблі, саме час подумати про затишок та індивідуальний стиль. Свічники, рослини у горщиках, пледи та декоративні подушки створюють атмосферу хюґе – відчуття домашнього затишку, спокою та комфорту. Для легкого зонування вітальні або вбиральні ви можете вибрати звичайний килим або пару високих горщиків з квітами. Поставте декор та вазу на тацю, горщики з квітами на полиці, підвіконня чи спеціальні підставки. Для зберігання пледів можна використовувати великий плетений кошик, щоб не займати місце у шафі.

Облаштування спальні

Ви проводите близько третини свого життя в ліжку, тому є сенс потурбуватися про якісні товари для сну. Переконайтеся, що ваша спальня зручна, комфортна та приваблива, щоб ви щодня прокидалися бадьорими та готовими до нових звершень. Підберіть подушку та ковдру, які відповідають вашим звичкам щодо сну та засинання. Подумайте про захист від зовнішнього освітлення. У спальні штори чи ролети мають бути більш щільними.

Якщо ви хочете трохи прикрасити спальну кімнату, узголів’я – це хороша інвестиція. Воно має приємний візуальний ефект та забезпечує додатковий комфорт, наприклад, можна комфортно читати перед сном. Також зверніть увагу на покривала. За 1 хвилину, поки ви дістанете покривало з шафи та накинете на постільну білизну, ви створите охайний вигляд у квартирі з однією спальнею.

Ванна кімната

У ванній кімнаті є кілька предметів першої необхідності, які потрібно мати напохваті. Поки ви перебуваєте на цій стадії вибору, рекомендуємо продумати кольорову палітру. Виберіть пару основних кольорів для рушників, набір аксесуарів та занавіски для душу.

Якщо ви дійсно хочете створити затишну ванну кімнату, додайте килимок для ванни, щоб ви могли вийти з ванни чи душової кабіни з комфортом, органайзер для косметичних аксесуарів та невеличке відро для сміття.

Вішак чи шафа?

Важливо подбати про свій одяг, адже від того, як ви зберігаєте речі, залежить їх зовнішній вигляд. Шафа-купе як з рейкою, так і з ящиками, ідеально підходить для невеликої квартири, але ви також можете піти іншим шляхом: комод та пересувна вішалка для одягу.

Для затишної атмосфери додайте декоративних кошиків для дрібних речей, пару фоторамок на полиці, гарненький кошик для білизни або практичний візок.

Дуже важливо практично оцінити зберігання речей: у закритій шафі ви можете зберігати постільну білизну, одяг, книги, посуд... Розкладіть дрібниці по кошиках та органайзерах, підпишіть коробки для взуття та складіть їх знизу.