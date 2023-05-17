Акцентний колір зробить однотонний інтер’єр цікавим та вираженим

Розпочинаючи ремонт, завжди постає багато запитань, на які замовники не завжди знають відповіді. Це нормально, адже для цього є професіонали, які знають, як досягти ефекту wow. Petro Golyk Studio ділиться кількома секретами.

Колір важливий

Акцентний колір зробить однотонний інтер’єр більш цікавим та вираженим. Не обов’язково, щоб колір був дуже яскравий, варто просто обрати контрастний до основного відтінку. Наприклад, виділити кольором диван чи крісло.

Вбудовані меблі

В переважній більшості випадків вбудовані меблі виглядають більш естетично, стильно й дорого. Також мають гарний вигляд варіанти з прихованими ручками й цікавого відтінку.

Приховані кабелі

Навіть найвишуканіший та стильний інтер’єр легко зіпсують незграбно приховані кабелі від техніки, що звисають вздовж стіни. Подбайте про це заздалегідь.

Рослини у гарних кашпо

Витриманий баланс рослин в інтер’єрі дуже важливий. Декілька великих гарних вазонків тільки прикрасить помешкання, натомість багато дрібних матимуть зворотний ефект.

Гарне дзеркало у передпокої

Фактично з порогу ми вже можемо оцінити інтер’єр, тому цікаве стильне дзеркало тільки додасть вашому дому вишуканості й елегантності.

Дизайнери, які працюють задля вашого комфорту й відчуття «вашого» помешкання знають багато інших цікавих прийомів та секретів. Саме вони дозволяють зробити інтер’єр максимально для вас й під вас. Важливо знайти «своїх» майстрів й довіряти їм.