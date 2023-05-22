Спальня – місце, де не потрібне інтенсивне світло

Яке світло підходить для спальні: тепле чи холодне? На якій висоті краще розмістити розетки? Що зручніше: ліжко з підйомним механізмом чи вбудованими ящиками? Про ці та інші нюанси облаштування спальні розповідає EDS.

Освітлення

Природне світло впливає на нас по-різному: коли сяє сонце, хочеться співати та танцювати, а коли небо затягнуте хмарами, настрій стає відповідним. Зі штучним освітленням та сама історія: в залежності від відтінку світла (холодного, білого або теплого) інтер'єр змінюється до невпізнанності.

Наприклад, якщо в спальні з блакитними стінами зробити тепле освітлення, то стіни стануть зеленого відтінку. З холодним освітленням все віддаватиме у синю – цей варіант підходить для офісів, шкіл та інших місць, де важливо зосередитися. У нейтральному білому світлі меблі та оздоблення виглядають майже так само, як при денному. Використовуйте те чи інше світло в залежності від ефекту, якого хочете досягти.

Уважно підходьте до вибору ламп. Рекомендуємо світлодіодні: у якісних моделей безпечний коефіцієнт пульсації (блимання) світла, який не впливає на психіку та самопочуття. І працюватимуть довше за звичайні. Важливо враховувати, як падає світло: воно може бути прямим, розсіяним та відбитим. Щоб світло не било в очі, а м'яко огортало спальню, вибирайте люстру з плафонами вниз, а не нагору, і бра з матовим склом – так світло розсіюється, виходить м'який контраст між світлом і тінню.

Спальня – місце, де не потрібне інтенсивне світло. Створити спокійну розслаблену атмосферу допоможе місцеве освітлення: торшер у кутку кімнати або світлодіодна стрічка біля узголів’я. За бажання його все ж таки доповнюють загальним яскравим світлом, яке в темний осінній або зимовий ранок допомагає прокинутися і підбадьоритися.

Зонування

Щоб розмежувати спальню та іншу функціональну площу, не обов'язково зводити стіну – достатньо перегородки, яка одночасно є узголів'ям ліжка.

Ліжко-трансформер допоможе заощадити місце та розширити простір не лише візуально. А ось заощадити гроші навряд чи вийде, бо це складний та дорогий механізм. Багато хто боїться ставити ліжко в кут кімнати, хоча це рішення економить місце. Головне – переконатися, що вам зручно лягати та вставати.

Ліжко займає багато місця – гріх не використовувати його для зберігання. Варіант із відкритими поличками підходить тільки справжнім чистюлям або власникам роботів-пилососів, оскільки пил з підлоги летітиме на улюблені книги та сувеніри. Ліжко із вбудованими ящиками – менш універсальний варіант. У кімнаті не завжди достатньо місця, щоби їх безперешкодно висувати.

Розетки та вимикачі

Ми засинаємо та прокидаємося з телефонами в руках, тому без розеток біля спального місця не обійтися. Радимо розмістити їх над тумбою в одній рамці разом з вимикачами – виглядає лаконічно і не привертає уваги. Рамки можна розташувати як вертикально, так і горизонтально.

Прохідні вимикачі – паличка-виручалочка для спальні. Вони дозволяють вмикати та вимикати світильники з різних точок кімнати. Наприклад, включаєте світло, заходячи в кімнату, і гасіть вже лежачи в ліжку.

Перш ніж робити електрику, визначтеся, які меблі будуть у спальні. Щоб правильно розмістити розетки поруч із спальним місцем, потрібно знати висоту та розташування тумб біля ліжка. Тому дизайнери спочатку готують схему зонування, і вже потім, відштовхуючись від розташування меблів, продумують решту інтер'єру.

Туалетний столик

Крім стандартного набору: ліжко, шафа, тумби ліжка – у спальні іноді ставлять туалетний столик, доповнюючи сидячим місцем, світильником і дзеркалом. Столик краще поставити біля вікна, ближче до природного світла – це гарантія того, що на вулиці макіяж виглядатиме так само, як удома.

Часто туалетні столики роблять підвісними. По суті, це широка полиця з висувними ящиками, за якою ми сидимо, як за столом. Якщо місця замало, туалетний столик можна поєднати з підвіконням.