Ремонт у маленькій кухні треба спланувати до дрібниць, щоб потім не виникало незручностей

При ремонті у кухні хочеться, щоб все виглядало як на картинці, було суперфункціональним і при цьому залишалось місце, де розвернутись. А що робити, якщо ваша кухня – це декілька вадратних метрів? По-перше, не панікувати. Сучасне планування робить магію у просторі будь-якої площі, головне правильно все розрахувати.

Важливо, щоб компактна кухня була максимально функціональною і при цьому не виглядала захаращеною. Простір маленьких кухонь має бути використаним з розумом, а щоб зробити це важливо знати декілька простих принципів планування і дизайну. Розповідаємо про лайфхаки та хитрощі, які допоможуть облаштувати ідеальну кухню в обмеженому просторі.

Розумне облаштування кухонних фасадів

Головне правило маленьких кухонь полягає в використанні будь-якого вільного місця, яке знадобиться для зберігання продуктів і речей, а також зробить вашу кухню цілісною.

Меблі для облаштування маленької кухні повинні бути високими. Не варто встановлювати фасади із проміжками між ними та стелею. По-перше, це не практично, так ви втрачаєте багато корисного простору. Окрім того, на меблях накопичується пил і жир й ви лише витрачатимете час на постійні прибирання. Натомість високі фасади дозволяють кухні виглядати монолітно і красиво. У високих полицях можна заховати трубу від витяжки, багато приладів, посуду тощо.

Не варто замовляти кухонні гарнітури з прозорими або матовими вставками. Інакше ваша кухня буде перевантажена зайвими деталями і виглядати дещо неохайно.

На маленькій кухні не місце масивним меблям, вони будуть виглядати недоречно і зменшуватимуть простір. Краще придивіться до багатофункціональних меблів з вбудованими ящиками і компактним складним столом.

Кутові кухні

Кутовий тип планування дозволить найбільш раціонально використати простір біля стін та звільнити більше місця у центрі приміщення. Воно дозволяє задіяти дві суміжні стіни і кут між ними, розставити плиту, мийку і холодильник за принципом «робочого трикутника». У кутку можна встановити мийку і розмістити під нею комунікації, доступ до яких потрібен рідко.

Також для облаштування можна розглянути варіант із П-подібною кухнею, якщо місця в приміщенні замало для розміщення обідньої зони. Таким чином, у цьому плануванні можна у якості обіднього столу використати приєднану до кухні стільницю, суміщену з вікном та підвіконням.

Барна стійка

Компактна барна стійка – ідеальний варіант для дизайну маленької кухні. Вона може заощадити цінні квадратні метри. Однак таке рішення підійде не всім, його найчастіше вибирають молоді люди без дітей. А ось для сім'ям з дітьми можна продумати комбінований варіант, де буде присутній невеликий обідній стіл і барна стійка в одній конструкції.

Мінімальна кількість кольорів

Плануючи ремонт у маленькій кухні, вам варто обмежити свій вибір на 2-3 кольорах для інтер’єру. Віддайте перевагу світлим відтінкам: вони мають бути основою дизайну. Ідеальний колір фасадів – білий глянець. Він має властивість відбивати світло, візуально розширює простір і робить його неймовірно стильним.

Можете також обрати один акцентний колір, який відтінятиме основний тон кухні.

Вбудована побутова техніка

Заощадити місце на кухні можна за рахунок вбудованої побутової техніки. Так ви створите ефект цілісності і однорідності фасадів робочої зони. Окрім того, збережете цінну площу.

Більше світла

При недоліку освітлення інтер'єр вашої кухні буде здаватися тісним і похмурим. Тому подбайте про те, щоб в кімнату надходила максимальна кількість природного світла. Для декору вікон маленької кухні ідеально підходять римські штори, рулонні або панельні жалюзі, світлі фіранки.

Важливим є зонування кухні освітленням. Навіть для маленької кухні однієї люстри буде недостатньо, а тому варто подумати як про загальне освітлення, так і про окреме освітлення робочої та обідньої зон.

За матеріалами «Мім-К» та «А-класу»

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