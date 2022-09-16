Вбудовані меблі, встановлені від підлоги до стелі, матимуть максимальну місткість

Вбудовані меблі – більш сучасна альтернатива модульним меблям. Навіть маючи ідентичний розмір, вбудовані меблі виглядають компактніше та вміщують більше речей. Вбудовані шафи, полиці, гардероби – популярний спосіб організувати мінімалістичний простір чи лофт. Domovoy розповідає про переваги та недоліки таких конструкцій, а також як їх можна використовувати в інтер’єрі.

Переваги вбудованих меблів:

1. Можливість ідеальної підгонки під розміри кімнати, форми ніш та стін. Це дозволяє створити естетичний дизайн та позбутися проблеми накопичення пилу в різних щілинах. Ніші, труби, балки, нерівні стіни та кути не будуть перешкодою, а меблі ці недоліки, навпаки, приховуватимуть.

2. Стійкість: така конструкція кріпиться до стін, тому ці меблі неможливо перекинути.

3. Вбудовані меблі, встановлені від підлоги до стелі, матимуть максимальну місткість: усі порожнечі будуть заповнені речами, а не повітрям.

4. Вбудовані конструкції можна обладнати додатковим освітленням.

Недоліки вбудованих меблів:

1. Вбудовані меблі не вийде перенести в інше місце, адже вони підігнані під розміри та особливості певного приміщення.

2. Вони складні у монтажі та демонтажі: встановити їх самостійно не вдасться, потрібно користуватися послугами фахівців.

3. Після демонтажу в стінах залишаться дірки від кріплень, які потрібно буде зашпаклювати.

4. Це дорогі меблі, адже виготовляються під замовлення за індивідуальним проектом, який розробляє додатковий фахівець-дизайнер.

Приклади використання вбудованих меблів у інтер’єрі

Спальня

У спальні найчастіше використовують вбудовані шафи-купе, у яких дуже багато місця для зберігання. Відмінна ідея – відкрита вбудована шафа біля узголів’я ліжка, де можна зберігати речі першої необхідності, приємні дрібниці та затишні декоративні елементи. У такій шафі можна встановити точкові світильники, які м’яко підсвітять інтер’єр та дозволять комфортно проводити час у ліжку з книгою чи ноутбуком.

Вітальня

Вбудовані шафи у вітальнях стають все популярнішими та витісняють модульні стінки. У такій шафі можна передбачити місце для телевізора чи стереосистеми. Частина шафи може бути закритою, інші полиці можна засклити чи лишити відкритими та поставити там книги, фото чи інші декоративні елементи.

Передпокій

У передпокої зазвичай і так мало місця, тому саме тут функціональність меблів – понад усе. Вбудована шафа збереже максимум місця та виглядатиме акуратно, а якщо двері матимуть дзеркала – то й візуально збільшить простір.

Ванна

Вбудовані шафи у ванні – теж часте дизайнерське рішення, адже тут, як і в передпокої, місця обмаль. За дзеркальними дверцятами можна заховати кошик для білизни, побутову хімію, рушники, домашній одяг. Також у такі шафи нерідко вбудовують побутову техніку, що робить інтер’єр більш привабливим.

Кухня

Модульна кухня – популярний бюджетний варіант, якщо ви часто міняєте житло чи шукаєте тимчасовий варіант меблів. Проте це готовий універсальний набір меблів, який не буде оптимально пасувати за параметрами і функціоналом під кімнату та ваші потреби. Крім того, вбудована кухня дозволяє використовувати вбудовану та нестандартну кухонну техніку. Вона виглядає більш естетично й цілісно за модульну.

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