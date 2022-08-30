Приватний будинок вимагає від господаря значно більше уваги, ніж квартира у багатоповерхівці

Багато хто мріє про власний будинок, проте перспектива різних нюансів та труднощів при будівництві так само відштовхує немало мрійників. Будівельні норми лишимо архітекторам та підрядникам, а тут поговоримо про загальні, та не менш важливі правила, яких притримуватися варто вам як майбутнім власникам, аби будинок вийшов комфортним та відповідав вашим потребам. «Зелена садиба» визначила 5 таких золотих правил.

1. Ви будуєте будинок для себе та чоловіка/дружини.

Будуйте будинок першочергово для себе, виходячи з власних потреб, а не дітей чи старших батьків. Таким чином ви вже на початку зекономите як на будівництві, так і на подальшій експлуатації зайвих площ. Для двох-трьох дітей буде досить однієї-двох кімнат, які залишаться, скоріше за все, пустими, коли ті закінчать школу. Навряд вони будуть жити з вами, коли заведуть власні сім’ї, і будуть приїжджати лише в гості.

Якщо ви не плануєте жити зі своїми батьками одразу після закінчення будівництва, не виділяйте на перспективу спільного проживання з ними окремих кімнат. Якщо хтось з батьків колись у вас поселиться, він зможе зайняти пусту дитячу кімнату.

2. Комфорт будинку забезпечують побутові умови найвищого рівня.

Економити при будівництві можна на зовнішньому вигляді будинку, проте аж ніяк не на комфорті. Автономні системи опалення, водогону та каналізації (при цьому можна зробити ще й літній душ), власна свердловина, а, може, і сонячні батареї, роблять господарів сучасних приватних будинків майже повністю незалежними від зовнішніх факторів, пов’язаних з обслуговуванням свого житла.

Комфортний будинок – той, в якому тепло і затишно в будь-яку пору року, а тимчасова відсутність електрики або економія газу не змусить його жителів замерзати. На такі випадки в будинку має бути спроектована звичайна грубка, камін чи пічка, що досить модно зараз.

3. Зручний будинок – легкий у зведенні і недорогий в експлуатації.

Приватний будинок вимагає від господаря значно більше уваги, ніж квартира у багатоповерхівці. Кожен його квадратний метр доведеться обслуговувати, і якщо цих метрів забагато, ви ризикуєте зненавидіти свій будинок. Продумайте все ще на стадії проектування, щоб будинок приносив вам позитивні емоції.

Крім того, якщо ви не впевнені, що в будинку поселяться потім ваші родичі, розгляньте можливість звести каркасний чи екологічний будинок, гарантійний термін експлуатації якого приблизно півстоліття. Це займе набагато менше зусиль та часу, які натомість можна витратити, приміром, на дизайн подвір’я.

4. Прискіпливо обирайте будівельників.

Людям, які будуватимуть ваш дім, ви повинні довіряти, як самому собі, – особливо, якщо ви мало розумієтесь в будівельній справі. Помилки, які вони можуть допустити, ви потім можете ніколи не виправити. На будівельниках, як і на проекті, економити не варто.

5. Організація простору вимагає уваги до початку будівництва.

Куди повинні дивитися вікна кухні? З якого боку будинку має розташовуватися веранда? А зона для відпочинку? На всі ці питання краще шукати відповіді з професіоналом, бо саме вони, а не колір стін, відповідають першочергово за зручність. Колір стін можна змінити набагато легше, ніж зробити ще одну кімнату.

Якщо ви будуєте будинок для себе, найімовірніше архітектор порадить одноповерховий будинок з нульовим цоколем і великим виносом даху (метра півтора), зробить меншими спальні чи вітальню, але обов’язково виділить площу для котельні і пральні чи просто для господарського приміщення.