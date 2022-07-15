Стіни мансарди є дахом всього приватного будинку, тому їхньому ремонту потрібно приділити особливу увагу

Горища, або мансарди, зазвичай сприймаються як затишні і дещо загадкові місця, тому часто діти мріють про кімнати саме там. Та багато хто використовує це приміщення як підсобне або комору, хоча воно може допомогти збільшити житлову площу. Потенціал мансард величезний – це може бути спальня, ігрова кімната, творча студія, домашній спортзал, бібліотека або ще одна житлова кімната. «Зелена садиба» розповідає, як облаштувати мансардне приміщення та що при цьому слід обов’язково враховувати.

Для початку слід визначитися з тим, що саме буде розташовуватися на мансарді: від цього залежить вибір оздоблення, яке тут забезпечує необхідні експлуатаційні характеристики приміщення. Стіни мансарди є дахом всього приватного будинку, тому їхньому ремонту потрібно приділити особливу увагу. Насамперед це стосується випадків, коли планується перетворити мансарду на повноцінну житлову кімнату.

Одна з особливостей мансарди – це сходи, горище-кімната не дуже підійде діткам молодшого віку та літнім людям. Розташування ж санвузла над жилими приміщеннями – це завжди ризик затоплення. Частіше за все на мансарді розташовують все ж таки спальні, кабінети, ігрові кімнати та додаткові, які дублюють функціонал наявних, наприклад, ще одну вітальню.

Особливості, які слід врахувати при оформленні мансарди

Стеля неправильної форми. Односхилий або двосхилий дах – цікавинка мансарди, за яку ми її і любимо, проте обіграти її не так легко. Також часто потрібно враховувати балки перекриття.

Погане освітлення. Дуже рідко на мансарді бувають великі вікна, зазвичай вони там досить компактні або й взагалі відсутні. В ідеалі це питання слід продумати на етапі будівництва або ж потім вирішити за допомогою штучного освітлення.

Необхідність утеплення. Перед початком облаштування мансарди слід її утеплити, адже на верхньому рівні будинку часто бувають протяги та підвищений рівень вологості.

Продумане опалення. Популярні варіанти – монтаж теплої підлоги чи стаціонарних електричних радіаторів. Якщо ви користуєтесь будинком лише у теплу пору року, підійдуть і звичні мобільні обігрівачі.

Шумопоглинання та звукоізоляція. Безпосередньо під дахом виразніше чути шум вітру, краплі дощу, стукіт граду і гілок, ніж в інших частинах будинку. Забезпечити шумоізоляцію потрібно не лише з внутрішньої частини покрівлі, але й на підлозі, щоб ті, хто перебуває внизу, не чули кожен крок на верхньому рівні.

Штори для мансардних вікон. Через особливості конструкції їх часто доводиться виготовляти на замовлення, наприклад у вигляді щільних рулонних штор або штор-плісе. У більшості інтер’єрів такі штори керуються дистанційно, що дуже зручно.

Меблі на замовлення. Скошені стелі ускладнюють використання простору, зокрема, встановлення шаф. Ідеальним виходом буде використання корпусних меблів та шаф-купе, які виготовляються на замовлення та можуть мати будь-які розміри та форми.

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