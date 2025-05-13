Для профілактики грибкових хвороб корисно підживлювати помідори настоєм цибулі

Правильне підживлення ґрунту перед посадкою та під час вегетації забезпечить здоровий ріст та багатий урожай помідорів. У травні, коли температура стабільно підвищується, особливо важливо забезпечити помідорам необхідні поживні речовини. ТСН пише про кілька ефективних способів підживлення та підготовки ґрунту для помідорів.

Підготовка ґрунту навесні

Якщо восени ділянку ви не підживлювали, навесні за три тижні до посадки можна внести 300 г кісткового борошна на кожен квадратний метр грядки. Це джерело фосфору, який сприяє розвитку кореневої системи та підвищує стійкість рослин до хвороб. Замість цього також можна за тиждень до висаджування розсади полити ґрунт настоєм пташиного посліду, що забезпечить рослини необхідними азотними сполуками.

Підживлення під час посадки

Перед висадкою розсади в кожну лунку рекомендується додати:

деревний попіл – приблизно 100 г, як джерело калію та інших мікроелементів;

лушпиння цибулі – сухе, яке не лише живить рослину, а й має захисні властивості проти шкідників завдяки ефірним речовинам;

шкаралупа курячого яйця – подрібнена, для прискорення росту та збагачення ґрунту кальцієм.

Після висадки розсади треба присипати верхній шар ґрунту компостом або чорноземом для збереження вологи та підтримки температурного режиму.

Подальший догляд та підживлення

Через 10 днів після посадки корисно полити ґрунт розчином курячого перегною у пропорції 1:15. Це забезпечить рослини необхідними поживними речовинами для подальшого розвитку. Також рекомендується підсипати деревним попелом для додаткового живлення та захисту від шкідників.

Для профілактики грибкових хвороб протягом вегетаційного періоду корисно 2-3 рази підживлювати помідори настоєм цибулі. Це зміцнить імунітет рослин та сприятиме здоровому росту.