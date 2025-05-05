Такий метод допомагає рослині краще укорінитися

Виростити добрий врожай помідорів – справа не з легких. Томати доволі вибагливі: їм потрібен якісний ґрунт, багато тепла і стабільна вологість. І саме з останнім часто виникають проблеми, рослини перегріваються й втрачають силу. Як правильно посадити помідори, пише садівник Luke Marion у своєму Instagram.

Такий метод, за словами автора, допомагає рослині краще укорінитися та активніше споживати вологу і поживні речовини, що позитивно впливає на її розвиток і врожайність.

Як садити томати лежачи

Для початку варто обірвати нижні листки саджанця – вони не знадобляться. Стебло томата має багато потенційних точок для формування додаткових корінців, саме там, де кріпились листки.

Покладіть саджанець боком у підготовлену борозну так, щоб верхівка з кількома листками залишилась над землею. Частина стебла без листя має бути повністю засипана. Робіть це обережно, щоб не пошкодити гнучке стебло. Землю навколо добре притисніть, особливо біля місця, де залишаються листки.

Цей спосіб дозволяє сформувати потужну кореневу систему вздовж усього закопаного стебла, що, в свою чергу, допомагає краще поглинати вологу та поживні елементи з ґрунту.

Можливі недоліки такого методу

Попри популярність цього методу серед частини садівників, він має і критиків. Дехто зауважує, що листя, наближене до землі, може втрачати здоровий вигляд, а рослина – гірше розвиватися вгору. Також є ризик пошкодити стебло під час згинання.