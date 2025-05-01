Помідори – світлолюбна культура, яка потребує простору й гарної вентиляції

Помідори, вирощені на власній ділянці, мають особливий смак – вони значно солодші, ароматніші й насиченіші за магазинні. Але, щоб отримати справді якісний урожай, необхідно докласти чимало зусиль та уникати поширених помилок у догляді. Часто навіть досвідчені городники припускаються дій, які негативно впливають на ріст і смак плодів. Ukr.Media пише про три головні причини, чому домашні помідори можуть не виправдати очікувань.

Надмірний або хаотичний полив

Одна з найчастіших помилок – заливати томати водою, сподіваючись, що завдяки цьому вони стануть соковитішими. Насправді постійне перезволоження ґрунту викликає серйозні проблеми: коріння починає задихатися, втрачає доступ до кисню і стає вразливим до гнилі та грибкових хвороб. Крім того, через різкі перепади вологості шкірка плодів часто тріскається. Поливати потрібно рідко, але рясно, з урахуванням погоди, стану ґрунту й етапу розвитку рослини. Найкраще це робити вранці, під корінь, уникаючи потрапляння води на листя.

Недостатньо світла та тісний простір

Помідори – світлолюбна культура, яка потребує простору й гарної вентиляції. Якщо посадити кущі занадто щільно або розмістити їх у затіненій зоні, вони почнуть витягуватися, хворіти й формуватимуть менше зав'язей. Світло – це не лише джерело енергії, а й запорука смачного врожаю. Щоб уникнути проблем, слід дотримуватись оптимальної відстані між рослинами (зазвичай 40-50 см) і регулярно видаляти пасинки та зайве листя, яке заважає циркуляції повітря й проникненню сонячного проміння.

Надмірна кількість добрив

Бажаючи підживити помідори «по максимуму», дачники нерідко перебільшують з кількістю добрив, особливо на етапі росту. Надлишок азоту призводить до того, що рослини активно нарощують зелену масу, але плодоношення затримується або слабшає. Щоб досягти балансу, потрібно орієнтуватися на фазу розвитку: на початку вегетації важливий азот, але згодом – калій і фосфор. Не менш значущим є кальцій, який запобігає гниттю плодів і забезпечує їхню міцність. Підживлення варто проводити обережно, дотримуючись дозувань, зазначених на упаковках або перевірених агрономічних схем.