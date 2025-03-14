Фосфор – головний елемент, що необхідний для нормального розвитку томатів

Одним з найважливіших компонентів для розсади помідорів є фосфор, який допомагає не лише в розвитку кореневої системи, а й у закладанні квіткових бруньок. «Флористікс» пише, як правильно доглядати за розсадою томатів і коли саме потрібно вносити добрива, щоб забезпечити гарний врожай.

Основний елемент для розсади томатів

Після пікірування варто завжди підгодовувати розсаду добривом з високим вмістом фосфору. Для цього можна використовувати азотні добрива з формулою 13:40:13 (13% азоту, 40% фосфору та 13% калію) або безазотні, такі як монофосфат калію.

Фосфор допомагає кореневій системі відновлюватися після стресу та загоює пошкодження. Для першого підживлення можна використовувати саме безазотне добриво, щоб не стимулювати зайвий ріст розсади.

Якщо вам вдається створити умови, щоб розсада не витягувалася, можна сміливо використовувати добрива з азотом. Але якщо ці умови створити складно, краще не використовувати азот, а замінити його монофосфатом калію.

Фосфор має важливе значення не тільки для розвитку кореневої системи, а й для формування квіткових китиць. Якщо на ранньому етапі не забезпечити рослину достатньою кількістю фосфору, квітки можуть не з'явитися або з'являться запізно.

Коли потрібно підживлювати розсаду томатів

Підживлення починаємо з моменту появи першого справжнього листка, що є сигналом для початку формування квіткових китиць. Після пікірування поливаємо розсаду розчином з підвищеним вмістом фосфору, розбавивши 15-20 г препарату на 10 л води.

Якщо ви вирощуєте розсаду в касетах і не проводите пікірування на етапі формування першого листка, підживлення потрібно все одно, оскільки на цьому етапі у рослини також починає закладатися перша квіткова китиця.

Після першого підживлення через 7-10 днів можна провести друге, а через такий самий період – і третє. У домашніх умовах полив і підживлення можна поєднувати, оскільки рослини потребують мало води, і поливати їх потрібно приблизно раз на тиждень.