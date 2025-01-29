Важливо пам'ятати, що помідори чутливі до надлишку води

Лютий – це важливий місяць для садівників, які готуються до весняних посадок. Саме в цей час починають сіяти розсаду помідорів, щоб отримати міцні та здорові рослини. Але щоб розсада помідорів була дійсно якісною, важливо дотримуватись не лише правильних термінів посіву, а й організувати правильний догляд, зокрема полив, пише NV.

Для початку, важливо враховувати, що час для посадки помідорів залежить від їх сорту. Ранні помідори дозрівають швидше, середньостиглі – трохи пізніше, а пізньостиглі потребують більше часу для повного дозрівання. Також не менш важливо врахувати фазу місяця для максимального успіху.

Якщо ви можете досвітити помідори, то сіяти насіння для теплиць можна вже в січні. Якщо покладаєтеся лише на природне освітлення, то високі помідори краще посіяти на початку березня, а за можливості – в останні дні лютого, а низькорослі та середньорослі помідори краще сіяти з середини березня до кінця першої декади квітня.

Коли сіяти помідори у лютому 2025 року:

загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 1, 4, 5, 8-10, 15-24 лютого;

суто для помідорів – 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24.

Коли сіяти помідори на розсаду в березні 2025 року:

рекомендовані дати для посіву овочів загалом – 3-5, 8-9, 17-19, 22-24, 27-28, 31 березня;

найкращі дати для посіву розсади помідорів – 4-5, 9-10, 15-16, 21-22 березня.

Коли сіяти помідори на розсаду в квітні 2025 року:

рекомендовані дати для посіву овочів загалом – 1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24, 28 квітня;

найкращі дати для посіву розсади помідорів – 4-5 квітня.

Правила поливу розсади помідорів

Важливо пам'ятати, що помідори чутливі до надлишку води, це може призвести до гниття кореневої системи. Однак і нестача вологи також не дасть рослинам рости здоровими. Ось кілька порад щодо поливу:

перші паростки: не поливайте відразу після посіву. Почекайте, поки з'являться перші паростки, і лише на п'ятий день після цього зробіть перший полив;

пікірування: після пікірування, коли розсада пересаджується в окремі ємності, її необхідно поливати мінімум тричі за два тижні, орієнтуючись на стан ґрунту;

після пікірування: далі помідори поливаються один раз на тиждень, якщо земля підсихає швидше – збільшуйте частоту поливу. Важливо, щоб ґрунт не був занадто вологим, оскільки це може викликати кореневі хвороби.

Правильний полив і дотримання термінів посадки допоможуть отримати здорову розсаду, готову до пересадки у відкритий ґрунт та подальшого рясного врожаю.